Nach Trennung: Jessica Simpson sucht neues Zuhause in L.A.

Jessica Simpson (44) hat die ersten Schritte in ein neues Kapitel ihres Lebens gemacht. Die Sängerin wurde in Los Angeles auf der Suche nach einer neuen Bleibe gesehen, nur einen Monat nachdem sie bestätigt hatte, dass ihre Ehe mit Eric Johnson (45) nach zehn Jahren gescheitert ist. Ein Insider verriet am Mittwoch Us Weekly, dass die dreifache Mutter ein neues Zuhause für sich und ihre Kinder finden möchte. Die Trennung sei zwar offiziell bekannt, aber ein Scheidungsverfahren wurde bislang nicht eingeleitet. Trotz Paarberatungen kam es letztlich zum Bruch. Jessica versuche, die Situation möglichst harmonisch zu gestalten, auch im Interesse ihrer drei Kinder Maxwell Drew (12), Ace Knute (11) und Birdie Mae (5).

Neben dem privaten Umbruch blickt Jessica auch beruflich nach vorn. Die 44-Jährige arbeitet an einem musikalischen Comeback und hat Anfang Februar mit Social-Media-Beiträgen, die sie im Studio und mit Kopfhörern am Mikro zeigen, Fans neugierig gemacht. Auf Instagram schreibt sie: "Musik durchdringt meine Seele und bringt mich zum Lächeln." Ende Januar bestätigte die Musikerin Songs, mit denen sie ihren Herzschmerz verarbeiten will. Es wird spekuliert, dass ihr neues Album nun kurz vor der Veröffentlichung steht. Bereits seit April stimmt Jessica ihre Fangemeinde auf neue Musik ein, während sie weiterhin über eine halbe Million monatliche Hörer auf Spotify erreicht. Auch ihre ungeskriptete Dokuserie, die Teil eines Deals mit Amazon Prime ist, dürfte bald erscheinen. Damit zeigt sich Jessica, die ihre Modefirma 2021 erfolgreich zurückgekauft hat, entschlossen, in verschiedenen Bereichen durchzustarten.

Die Beziehung mit Eric begann einst recht turbulent: Die beiden lernten sich 2010 auf einer Hausparty kennen, damals war Eric noch verheiratet, trennte sich jedoch nur wenige Monate nach dem ersten Treffen von seiner damaligen Frau. Gemeinsam gründeten Jessica und Eric nicht nur eine Familie mit drei Kindern, sondern lebten auch in einer beeindruckenden Villa in Hidden Hills, die früher im Besitz der Osbournes war. Kurz vor der Bekanntgabe der Trennung brachte sie ihr rund elf Millionen Euro teures Anwesen mit sieben Schlafzimmern und 13 Bädern in Hidden Hills für circa 17 Millionen Euro auf den Immobilienmarkt. Für Jessica bedeutet dies jedoch nicht das Ende, sondern – so scheint es – den Startpunkt einer neuen Phase, in der sie sich auf ihre Kinder und ihre Karriere konzentrieren möchte.

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

