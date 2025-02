Timothée Chalamet zeigt neuen Pixie-Haarschnitt bei Filmfest

Timothée Chalamet (29) hat keine Scheu davor, neue Looks auszuprobieren. So zeigt sich der Hollywoodstar am Mittwoch beim Santa Barbara International Film Festival mit einem völlig überraschenden Style. Wie aktuelle Fotos des Schauspielers offenbaren, trägt er jetzt einen Pixie-Haarschnitt! Er ist seinem klassischen dunkelhaarigen Style zwar weiterhin treu geblieben, doch der Schnitt mit kurzen Seiten und Pony kommt durchaus unerwartet. Passend zu dieser neuen Frisur entschied er sich für ein ebenso auffälliges Outfit: Der Filmstar wählte ein hellgrünes Hemd mit abstraktem Blumenmuster.

Timothée präsentierte sich erst kürzlich in New York City mit einem ungewohnten Style. Zu diesem Zeitpunkt setzte er nicht ausschließlich auf einen neuen Haarschnitt, sondern gleich noch auf eine veränderte Haarfarbe! Bei der Premiere seines Films "A Complete Unknown", einem Biopic über Bob Dylan (83), erschien er mit blonder Haarpracht. Der 29-Jährige posierte zudem mit einem dünnen Schnauzer und einer blauen Strickmütze. Die Typveränderung entstand vermutlich in Anlehnung an Bobs Look, welchen er genau so im Jahr 2003 während des Sundance Film Festivals trug.

Die deutschen Fans des Dune-Stars können die spannenden Looks von ihrem Liebling nicht nur auf der Leinwand oder auf Fotos bewundern, sondern bald auch hautnah in Berlin. Wie die offizielle Website der Berlinale bekannt gibt, wird Timothée zur deutschen Premiere von "A Complete Unknown" bei den Filmfestspielen erscheinen. Neben ihm sind etliche weitere namhafte Größen angekündigt. Dazu zählen unter anderem Robert Pattinson (38), Tilda Swinton (64), Jessica Chastain (47) und Jacob Elordi (27).

Getty Images Timothée Chalamet, Dezember 2024

Getty Images Jessica Chastain, Dezember 2024

