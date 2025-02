Das überzeugte Camelia zur "Are You The One?"-Teilnahme

Camelia Minicuta ist aktuell in der sechsten Staffel von Are You The One? zu sehen. Einige Fans der Influencerin meinen jedoch, dass dieses Dating-Format überhaupt nicht zu ihr passe. Dass sie aufgrund ihrer Teilnahme kritische Stimmen zu hören bekommt, sei ihr bereits im Voraus klar gewesen – doch davon lässt sich die 29-Jährige nicht beirren. Wie Camelia in ihrer Instagram-Story verrät, findet sie die Show gerade aus dem Grund spannend, dass es mal etwas anderes, Riskantes sei. "Mir war klar, dass diese Show für mich eine große Herausforderung sein würde, aber genau das liebe ich", betont sie.

Die Münchnerin wolle mit der Erfahrung, an "Are You The One?" teilzunehmen, "wachsen, Neues erleben und vielleicht auch mal etwas ausprobieren, das außerhalb meiner Komfortzone liegt", erklärt sie. "Wir haben nur ein Leben ... das muss ich mir immer ins Gedächtnis rufen, denn viel zu oft 'vergesse' ich es und genieße den Moment nicht oder traue mich nicht, Neues auszuprobieren." Gleiches legt sie ihren Followern ans Herz.

Neben Camelia lassen sich noch 20 weitere Singles auf das Abenteuer mit Sophia Thomalla (35) in Koh Samui ein. Bisher sind zwar erst vier Folgen raus, doch das Format sorgt bereits für jede Menge Unterhaltung. Dafür ist nicht zuletzt die Social-Media-Bekanntheit verantwortlich – Camelia gilt wohl bereits jetzt in den Augen mancher Mitstreiter und einiger Show-Fans als Dramaqueen.

Instagram / minicuta Camelia Minicuta, Influencerin

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Cast der sechsten Staffel

