Khloé Kardashian enthüllt: Mann urinierte nach Date ins Bett

Khloé Kardashian (40) gibt in der neuesten Episode ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" erstaunliche Einblicke in ihre Dating-Erfahrungen und lässt keinen Zweifel daran, dass es bei ihr nicht immer so glamourös zugeht, wie man vielleicht annehmen könnte. So berichtet die Reality-TV-Ikone von einem ehemaligen Date-Partner, der direkt bei der ersten gemeinsamen Übernachtung in ihr Bett uriniert hatte. "Er hat nie darüber gesprochen", erzählt Khloé lachend. "Ich dachte, wir tun einfach so, als wäre es nicht passiert." Obwohl sie ihm eine zweite Chance gegeben habe, hätte sich an seinen nächtlichen Gewohnheiten nichts geändert: Auch die folgende romantische Übernachtung endete mit einer feuchtwarmen Matratze, woraufhin das Model den Schlussstrich zog.

Bekannt für ihre ehrliche und humorvolle Art, teilt Khloé sogleich eine weitere Episode aus ihrem bewegten Liebesleben. Sie erzählt von dem Treffen mit einem ihrer Beschreibung nach äußerst attraktiven Mann, den sie zufällig in einem Hotelaufzug kennengelernt hatte. Bei einer spontanen Verabredung zum gemeinsamen Essen im Hotel habe er plötzlich hysterisch zu weinen begonnen. Khloé konnte sich die Szene kaum erklären: "Wir hatten noch nicht einmal richtig miteinander geredet. Er sagte, wie nett ich sei, während er völlig zusammenbrach." Letztlich habe sie eine Ausrede erfinden müssen, um die unangenehme Begegnung schnellstmöglich zu beenden.

Mit ihrer Schwester Kim Kardashian (44), der Ex-Frau des Skandalrappers Kanye West (47), kam Khloé im Podcast auch auf die Flirtversuche von Männern via Social Media zu sprechen. Besonders verärgert zeigten sich beide über Interessenten, die den Schwestern auf Instagram gleichzeitig dieselben Nachrichten senden würden. "Denken die nicht, dass wir das miteinander abgleichen?", lachte Khloé und fügte hinzu, dass solche Doppelnachrichten leider keine Seltenheit seien. Generell bevorzuge sie es, Männer in der "echten Welt" kennenzulernen, anstatt sich auf Annäherungsversuche über die sozialen Medien einzulassen.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Instagram / khloekardashian Kim Kardashian, P. Diddy, Khloé Kardashian und Kylie Jenner, Dezember 2019

