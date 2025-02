Andrej Mangold nimmt Ex Annika Jung nach Trennung in Schutz

Diese Woche trennten sich überraschend Andrej Mangold (38) und seine Freundin Annika Jung. Gegenüber Bild hatte der ehemalige Bachelor die Trennung bestätigt und behauptet, dass er von der Content Creatorin betrogen wurde. Nun meldet sich der Reality-TV-Star in einer Instagram-Story und richtet ernste Worte an seine Follower. "Zuerst einmal ist es völlig egal, wie schlecht es mir momentan geht, denn ich habe eine große Bitte an euch: Egal, was ist, egal, was war, ich bitte euch von tiefstem Herzen, hört auf mit dem Hass gegen Anni!"

Andrej betont, dass jeder schon mal Fehler gemacht habe und niemand perfekt sei. "Niemand von euch da draußen hat das Recht, einen anderen Menschen zu beleidigen oder zu bedrohen", appelliert er an seine Fans und fährt fort: "Bitte nehmt Rücksicht und hört auf damit!" Sein Statement beendet er mit dem zweideutig klingenden Satz: "Liebe gewinnt immer."

Gegenüber Bild hatte Andrej diese Woche verraten, was zwischen ihm und der 34-Jährigen vorgefallen ist. Nach seiner Rückkehr von einem Auslandsdreh habe er von Freunden erfahren, dass Annika ihn "mehrfach belogen, betrogen und hintergangen" habe. Die Untreue geht dem ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten sehr nahe: "Ich bin am Boden zerstört und meine Welt ist zusammengebrochen. Ich wünsche dieses Gefühl und diesen Schmerz niemandem."

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrej Mangold und Annika Jung auf dem Oktoberfest 2022

Anzeige Anzeige