Kajol klärt Streitgerüchte um ihren Mann und Shah Rukh auf

Shah Rukh Khan (59) und Kajol (50), eines der beliebtesten Filmpaare Bollywoods, standen 2015 gemeinsam für die Promotion ihres Films "Dilwale" vor der Presse. Dabei musste die berühmte Darstellerin Gerüchte zurückweisen, die eine vermeintliche Feindschaft zwischen ihrem Ehemann Ajay Devgn und Shah Rukh zum Thema hatten. "Nur weil sie nicht auf Partys zusammen gesehen werden oder keine Filme zusammen drehen, heißt das nicht, dass sie Feinde sind", erklärte sie in einem Interview mit ABP News. Shah Rukh ergänzte: "Wir sind beide eher unsozial, aber wenn wir uns treffen, dann immer mit Respekt und Zuneigung."

Die Spekulationen über Differenzen zwischen Shah Rukh und Ajay hatten bereits 2012 begonnen, als ihre Filme "Jab Tak Hai Jaan" und "Son of Sardar" am selben Tag in den Kinos starteten. Ein Streitpunkt damals: Ajay wünschte sich als Produzent von "Son of Sardar", dass der Veröffentlichungstermin von Shah Rukhs Film verschoben wird, was jedoch nicht geschah. Ajay äußerte sich laut Koimoi auf einer Pressekonferenz zu dem angeblichen Konflikt: "Ich habe mich nie mit Shah Rukh gestritten. [...] Beruflich hat er mich durch andere daran erinnert, dass er auch der Produzent von 'Jab Tak Hai Jaan' war. Er stand also auf der anderen Seite der Schusslinie. Daher war mein Kampf technisch gesehen auch gegen ihn gerichtet." Jedoch sei keine persönliche Fehde daraus entstanden.

Kajol und Shah Rukh pflegen seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft, die weit über die Arbeit hinausgeht. In verschiedenen Interviews und auf Social Media wird immer wieder deutlich, wie viel beide füreinander bedeuten. Ihre Fans schwärmen spätestens seit den Klassikern "Dilwale Dulhania Le Jayenge" und "Kabhi Khushi Kabhie Gham" von ihrer Chemie. Die Schauspielerin scherzte sogar vor einiger Zeit darüber, dass sie ihren guten Freund möglicherweise geheiratet hätte, wenn sie Ajay nicht vorher getroffen hätte.

Getty Images Ajay Devgn und Kajol, Januar 2019

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol

