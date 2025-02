Valentinsgeschenk: Kate Cassidy bekam süße Liam-Erinnerung

Der erste Valentinstag ohne Liam Payne (✝31) war für Kate Cassidy ein emotionaler Tag voller Erinnerungen. Auf Instagram teilte der Social-Media-Star ein besonderes Geschenk, das er von seiner Freundin Alexandra DiMaria erhielt: eine gerahmte Fotocollage, die intime Momente mit dem verstorbenen Sänger zeigt. Mittig sind die Inschrift "444" sowie die Initialen "LP und KC" von Kate und Liam zu sehen sowie ein Herz.

Die Zahl 444, eine sogenannte Engelszahl, hatte für Liam und Kate eine ganz besondere Bedeutung, wie die Freundin des verstorbenen Sängers kurz nach seinem Tod in den sozialen Medien verriet. Wenige Wochen bevor der One Direction-Star auf tragische Weise verstarb, schrieb er eine rührende Notiz an seine Partnerin. "Ich und Kate werden innerhalb eines Jahres verheiratet/verlobt und für immer zusammen sein 444", lautete es.

Kate und Liam führten eine zweijährige Beziehung, bevor der Brite im Oktober 2024 plötzlich ums Leben kam. Wie bekannt wurde, verstarb der Vater eines Sohns nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Nur wenige Tage zuvor reiste Kate aus dem gemeinsamen Urlaub ab und war in die USA zurückgekehrt.

Instagram / kateecass Collage von Kate Cassidy und Liam Payne, Februar 2025

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne, 2024