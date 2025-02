Charlène & Co.: So viel Geld gaben Royals 2024 für Mode aus

Insgesamt zwei Millionen Euro gaben die Royals im vergangenen Jahr für Kleidung, Schmuckstücke und Accessoires aus. Fürstin Charlène von Monaco (47) gilt als royale Fashion-Ikone und war im Jahr 2024 unangefochten die Spitzenreiterin bei den Modeausgaben unter den Royals. Laut einem Bericht der Plattform "UFO No More" investierte Charlène beeindruckende 354.588 Euro in ihre Garderobe. Knapp hinter ihr platzierten sich Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland (28) mit 246.688 Euro und Maria Teresa von Luxemburg (68), die Mode für 175.426 Euro erwarb.

Die jährliche Liste analysiert minutiös die Garderobe von 20 royalen Damen weltweit und deckt deren beeindruckende Mode-Ausgaben auf. Neben diesen hohen Summen sorgte vor allem Prinzessin Kate (43) aus Großbritannien für eine Überraschung, da sie in diesem Jahr mit ihren Modeausgaben von nur 12.977 Euro ungewohnt sparsam war. Dies dürfte auf ihre eingeschränkten Auftritte und ihre gesundheitliche Pause wegen einer Krebserkrankung zurückzuführen sein. Kates Schwägerin Meghan (43) rangiert derweil im Mittelfeld, ihre Ausgaben von 122.654 Euro setzen dennoch ein modisches Ausrufezeichen. Auch Marie von Dänemark (49) fiel auf – allerdings als die sparsamste der Rangliste. Sie vertraute mit einem Modebudget von 10.438 Euro auf vergleichsweise erschwingliche Stilelemente und blieb damit weit hinter den sechsstelligen Summen ihrer royalen Kolleginnen.

Hinter den imposanten Zahlen der Modeausgaben steckt jedoch oft mehr als nur Eitelkeit: Viele Royals nutzen ihre Outfits, um Botschaften zu senden oder heimische Designer zu fördern. Charlène zum Beispiel wird oft dafür gelobt, Modehäuser aus Monaco zu repräsentieren und gleichzeitig internationale Trends aufzugreifen. Maria-Olympia wiederum steht als Influencerin und Model nicht nur für royale Eleganz, sondern auch für moderne Jugendlichkeit. Marie von Dänemark denkt praktischer und greift bei ihren Besorgungen auch zu erschwinglicheren Stücken – was ihr bei Fans viel Sympathie einbringt. Diese unterschiedlichen Modestile zeigen, wie individuell die königlichen Frauen ihre Rolle interpretieren und ins Rampenlicht treten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Marie von Dänemark, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria-Olympia von Griechenland

Anzeige Anzeige

Anzeige

Was denkt ihr über die Modeausgaben der Royals? Faszinierend, wie viel investiert wird! Ist das nicht etwas übertrieben? Ergebnis anzeigen