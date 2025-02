Ana de Armas sorgt mit neuem Freund für Aufsehen in Madrid

Ana de Armas (36) wurde erneut mit ihrem Freund Manuel Anido Cuesta bei einem gemeinsamen Spaziergang in Madrid gesichtet. Arm in Arm schlenderten die Schauspielerin und der Anwalt durch die Straßen der spanischen Hauptstadt und genossen einen entspannten Moment bei einem heißen Getränk. Ana, die für den Anlass eine braune Lederjacke und schwarze Hosen trug, schien den Tag mit Manuel, der in einer schwarzen Daunenjacke und Jeans erschienen war, sichtlich zu genießen. Fotos der beiden veröffentlichte unter anderem Daily Mail.

Bereits Ende November wurden Ana und der Politikersohn turtelnd in der spanischen Hauptstadt gesichtet. Die Beziehung zwischen Ana und Manuel sorgt seither für Gesprächsstoff, da Manuel der Stiefsohn von Miguel Díaz-Canel, dem Präsidenten Kubas, ist. Kritiker werfen Ana vor, den Sohn eines politischen Führers zu daten, der einer der Gründe für ihr Verlassen von Kuba gewesen sein könnte. "Ana de Armas hat Kuba verlassen, um eine Karriere und ein Leben in Amerika zu führen... Nur, um am Ende den Sohn des kubanischen Diktators zu daten... Was zur Hölle", lautet beispielsweise ein Kommentar auf X.

Ana wurde in Kuba geboren und emigrierte mit 18 Jahren nach Spanien. Ihren internationalen Durchbruch erzielte sie mit dem Erotik-Horror-Thriller "Knock Knock". Es folgten international erfolgreiche Filme wie "Blade Runner 2049" oder "Knives Out – Mord ist Familiensache". Auch durch ihre Beziehung zu Filmstar Ben Affleck (52) machte sie diverse Schlagzeilen – die beiden Schauspieler waren von 2020 bis 2021 ein Paar.

Getty Images Ana de Armas, November 2024

Getty Images Ana de Armas, April 2023

