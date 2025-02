Lily Allen musste 2004 wegen Erdbeben aus Hochhaus fliehen

Lily Allen (39) hat von einem schockierenden Erlebnis berichtet, das sie während eines Auftritts in Jakarta hatte. Die britische Sängerin befand sich mitten in einem Wolkenkratzer, als ein schweres Erdbeben die Stadt erschütterte. Gemeinsam mit einer ungewöhnlichen Gruppe von Fußballlegenden, darunter Dennis Wise (58) und Gianfranco Zola, musste sie von der 55. Etage über das Treppenhaus nach unten fliehen. In ihrem Podcast "Miss Me?", den sie mit ihrer besten Freundin Miquita Oliver (40) moderiert, erinnerte sich Lily an die dramatische Situation: "Wir waren im 55. Stock. Es hat sich angefühlt wie Stunden, bis wir unten waren. Das Ganze hat mich schon mitgenommen."

Lily schilderte, dass sie für einen Auftritt bei einem Event eines Fußballsenders gebucht war und sich deshalb in der kuriosen Gesellschaft ehemaliger Profis wie Alan Shearer und möglicherweise auch Glenn Hoddle befand. "Es war so ein merkwürdiges Szenario – unsere Gruppe, ich und diese Fußballlegenden, die in Panik die Treppen hinunterrannten", erklärte sie lachend. Das Erdbeben, das laut ihrer Schätzung eine Stärke von 8,7 hatte, war eines der stärksten, die die Region je erlebt hat. Obwohl sie mit einem Schrecken davonkam, hinterließ das Erlebnis bleibende Eindrücke bei der Sängerin.

In demselben Podcast sprach die Sängerin auch über andere Herausforderungen in ihrem Leben, unter anderem über ihre kürzliche Auszeit in einer Trauma-Klinik. Nach ihrer Trennung von Schauspieler David Harbour (49) hatte sich Lily in Behandlung begeben, um emotionale Belastungen zu bewältigen und für ihre beiden Töchter da sein zu können. Im Gespräch gestand sie, dass die Arbeit an sich selbst alles andere als leicht war, sie jedoch jetzt Meditationen in ihren Alltag integriere, um besser im Moment zu leben. Auch beruflich bleibt sie aktiv: Lily arbeitet derzeit an einem Musicalprojekt und verriet, dass sie zurück in Los Angeles sei, um die ersten Schritte dafür zu gehen.

Getty Images Lily Allen, Reimagining The Future Gala 2024

Instagram / lilyallen Lily Allen, Oktober 2024

