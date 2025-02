Ekat ist traurig: Diese Tänzerin fehlt ihr bei "Let's Dance"

Ekaterina Leonova (37), bekannt aus der RTL-Tanzshow Let's Dance, muss in der neuen Staffel ab Freitag auf eine wichtige Unterstützung verzichten. Ihre enge Freundin Mariia Maksina (27), mit der sie in den letzten zwei Jahren nicht nur privat, sondern auch beruflich eng zusammengearbeitet hat, ist in diesem Jahr nicht dabei. "Mariia ist tatsächlich dieses Jahr leider nicht dabei und sie wird mich auch nicht hinter den Kulissen unterstützen können", bestätigte die Tänzerin der Münchner Abendzeitung mit Bedauern. Die beiden hatten früher sogar gemeinsam in einer Wohnung gelebt, doch das Kapitel ist inzwischen vorbei. "Sie wohnt auch nicht mehr in Köln, weshalb sie nicht mehr um die Ecke ist, um schnell einzuspringen, um zusammen mit mir Choreos zu machen", erklärte Ekaterina.

Die 37-Jährige, die seit 2008 in Deutschland lebt, zeigt sich dennoch optimistisch für den Start der neuen Staffel von "Let's Dance". Noch ist nicht bekannt, welchem prominenten Teilnehmer Ekaterina zugewiesen wird – diese Entscheidung fällt wie gewohnt in der großen Kennenlernshow. Auch einen Favoriten für den Titel gibt es für sie bisher nicht: "Ich habe noch keinen der Teilnehmer tanzen sehen. Deshalb ist es schwer einzuschätzen, wer wie weit kommen kann." Die erfahrene Tänzerin wird sich erst nach den ersten Proben und Trainingseinheiten eine Meinung bilden können. Zu den übrigen Profitänzern der Sendung hat sie ebenfalls nur lobende Worte: "Ich finde alle Profitänzer bei 'Let's Dance' sind klasse und jeder hat Stärken in bestimmten Bereichen und Tänzen."

Ekaterina, die seit kurzem wieder vergeben ist, ist seit Jahren eine feste Größe der beliebten Tanzshow und konnte sich durch ihre herzliche Art sowie ihre beeindruckenden Leistungen eine große Fangemeinde aufbauen. Privat gilt sie als warmherzige und loyale Freundin, was sich in ihrer engen Beziehung zu Mariia gezeigt hat. Die beiden haben im vergangenen Jahr oft gemeinsam an Choreografien gearbeitet und sich gegenseitig unterstützt – eine Verbindung, die Ekaterina wohl in der neuen Staffel vermissen wird. Trotz des beruflichen Erfolgs betont sie immer wieder in Interviews, dass es besonders die zwischenmenschlichen Beziehungen seien, die sie wichtig finde. Ihre Fans dürfen nun gespannt sein, wie sie sich in der neuen Staffel ohne Mariias Unterstützung schlagen wird.

Instagram / maksinamariia_ Ekaterina Leonova und Mariia Maksina

RTL / Stefan Gregorowius Mariia Maksina, Detlef Soost und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

