Lachgas-Rückfall soll Grund für Kanye Wests Verhalten sein

Nach einer Reihe kontroverser Äußerungen und antisemitischer Social Media-Posts von Kanye West (47), die weltweit für Empörung sorgten, wird nun über einen möglichen Auslöser für sein Verhalten spekuliert. Quellen behaupten laut OK Magazine, der Rapper habe nach einem Zahnarztbesuch Ende Januar Lachgas konsumiert, was zu impulsivem und unberechenbarem Verhalten geführt haben soll. Besonders nach einer Grammy-Party Anfang Februar und der Rückkehr nach Los Angeles habe sich die Situation verschärft. Zuletzt führte sein Verhalten sogar dazu, dass Shopify seine Yeezy-Website aufgrund von Regelverstößen deaktivierte, nachdem er Shirts mit einem Swastika-Design zum Verkauf angeboten hatte.

Laut Insidern könnte der mutmaßliche Missbrauch von Lachgas erhebliche Auswirkungen auf Kanyes Persönlichkeit gehabt haben. Experten warnen, dass der übermäßige Gebrauch des Betäubungsmittels Symptome wie aggressives Verhalten, Halluzinationen und psychotische Episoden hervorrufen kann. Ein nahestehender Vertrauter sagte laut OK!: "Sobald er von Lachgas runterkommt, hat man das Gefühl, er sagt und tut einfach alles, was ihm in den Sinn kommt." Berichten zufolge sei Kanye in der aktuellen Situation besonders leicht beeinflussbar. Frühere Angestellte behaupten sogar, dass man ihm häufig falsche Informationen vermitteln könne, da seine Gedächtnisleistung stark nachgelassen habe. Ein ehemaliger Mitarbeiter erklärte dazu: "Wenn etwas überzeugend genug präsentiert wird, glaubt er es einfach, ohne es zu hinterfragen."

Vor seinem medial diskutierten Verhalten hatte der vierfache Vater vor allem mit seiner Musik und den Erfolgen seiner Marke Yeezy auf sich aufmerksam gemacht. Doch sein zwischenzeitliches öffentliches Auftreten hat mit politischen Statements, unvorhersehbaren Interviews und bizarren Aussagen für weitaus mehr Aufregung gesorgt. In der Vergangenheit hatte der Künstler auch offen seine bipolare Störung thematisiert und erklärt, wie diese sein Leben und seine kreativen Prozesse beeinflusse.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Collage: Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige