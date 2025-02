Vom Kinderstar zur Hollywood-Ikone: Drew Barrymore wird 50

Drew Barrymore (50) feiert heute einen ganz besonderen Meilenstein: ihren 50. Geburtstag. Die Schauspielerin blickt auf eine bewegte Karriere zurück, die vom frühen Ruhm über persönliche Herausforderungen bis zu großen Erfolgen reicht. Schon im zarten Alter von elf Monaten stand sie erstmals vor der Kamera, doch der internationale Durchbruch folgte als Sechsjährige mit ihrer Rolle als Gertie in Steven Spielbergs (78) Kultfilm "E.T. - Der Außerirdische". Trotz des frühen Ruhms und zahlreicher Filmhits ist die US-Amerikanerin längst nicht nur Schauspielerin, sondern auch Produzentin, Regisseurin und Talkshow-Host. 2020 startete sie ihre eigene Talkshow, in der sie regelmäßig Prominente interviewt und über persönliche Erlebnisse spricht.

Bekannt wurde Drew nicht nur durch ihre Filme, sondern auch als Spross der berühmten Barrymore-Schauspielerfamilie. Doch der frühe Erfolg hatte seinen Preis: Schon als Jugendliche sorgte sie durch Alkohol- und Drogenmissbrauch für Schlagzeilen. Nach Aufenthalten in Entzugskliniken fand sie in den 1990er-Jahren den Weg zurück ins Rampenlicht und spielte in Klassikern wie "Eine Hochzeit zum Verlieben" und "Ungeküsst". Mit "3 Engel für Charlie" wagte sie nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Produzentin ihrer Firma Flower Films einen weiteren großen Schritt. In den letzten Jahren überraschte Drew nicht nur mit Projekten wie ihrer Talkshow, sondern auch mit ihrer unternehmerischen Seite, etwa durch eine eigene Küchenprodukt-Reihe.

Auch privat gab es für die zweifache Mutter Höhen und Tiefen. Dreimal verheiratet, zuletzt mit Will Kopelman (46), konzentriert sie sich seit der Scheidung 2016 auf ihre zwei Töchter Olive und Frankie. Zu Ehren ihres 50. Geburtstag überlegten sich ihre beiden Mädels etwas ganz Besonderes: Sie überraschten ihre Mama während einer Folge der "The Drew Barrymore Show" mit einer selbst entworfenen Geburtstagstorte. In dem Kuchen befand sich eine Ampulle, in der handgeschriebene Briefe der beiden enthalten waren. "50 Jahre, in denen du der fabelhafteste und netteste Mensch auf Erden bist. Und zwölf Jahre, in denen du die fürsorglichste und liebevollste Mutter bist – ich liebe dich so sehr", schrieb Frankie. Olive formulierte ebenso liebevolle Worte: "In den zwölf Jahren, in denen ich lebe, habe ich noch nie eine so wunderbare Mutter gefunden wie dich. Die Suche geht weiter."

Getty Images Drew Barrymore im Februar 2025

Getty Images Drew Barrymore im Mai 2022

