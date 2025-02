Diät: So kämpft Tom Hanks gegen seinen Typ-2-Diabetes an

Tom Hanks (68), bekannt aus Klassikern wie "Forrest Gump" und "Toy Story", offenbarte 2013 in der "Late Show with David Letterman", dass er an Typ-2-Diabetes leidet. Bereits seit seinem 36. Lebensjahr habe er mit hohen Blutzuckerwerten zu kämpfen, erklärte der Hollywood-Star damals. Sein Arzt habe ihm schließlich mitgeteilt: "Sie haben jetzt Typ-2-Diabetes." Für den Schauspieler eine schockierende, aber auch wegweisende Diagnose, die ihn zu einem radikalen Lebenswandel veranlasste. Gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und ein strikter Verzicht auf bestimmte Lebensmittel stehen seitdem auf seiner Agenda.

Tom räumte ein, dass seine Gewichtszunahme für Filmrollen und ein jahrelanger ungesunder Lebensstil zur verschärften Entwicklung der Krankheit beigetragen haben könnten. Heute setzt der Oscar-Preisträger auf eine Ernährung mit Vollkorn, ballaststoffreichen Lebensmitteln und gesunden Fetten sowie täglichen Sport. Sein Ziel: ein gesundes Gewicht erreichen, da sein Arzt ihm damit Hoffnung auf eine mögliche Umkehr der Krankheit machte. Dennoch gesteht der Star: "Manchmal sündige ich so stark, dass ich mich danach selbst verachte."

Der Schauspieler sieht jedoch auch genetische Veranlagungen als Mitverursacher. Seine eigenen Worte: "Ich war wohl schon seit meiner Kindheit dazu prädestiniert, diese Krankheit zu entwickeln." Neben der Genesung betonte er in Interviews immer wieder die Bedeutung kleiner Gewohnheiten, wie sich täglich eine Stunde zu bewegen, sei es durch Spaziergänge oder Wanderungen. Doch nicht alles dreht sich bei Tom Hanks um Disziplin: Er bleibt ein Genießer, der es für wichtig hält, das Leben – trotz seiner Herausforderungen – mit Humor und Optimismus zu gestalten. Auch sein offener Umgang mit der Krankheit inspiriert viele Fans, die ihn für seine Ehrlichkeit und Entschlossenheit bewundern.

Getty Images Tom Hanks, London

Instagram Tom Hanks, Schauspieler

