Roger Nores will Klage gegen Liam Paynes Dad weiterverfolgen

Roger Nores, ein enger Freund des verstorbenen Sängers Liam Payne (✝31), hat bestätigt, dass er seine Klage gegen dessen Vater, Geoff Payne, weiterhin verfolgen wird. Nach seiner eigenen Entlastung von jeglicher Mitverantwortung am Tod des Musikers fordert der amerikanische Unternehmer eine öffentliche Entschuldigung von Geoff. "Die Klage in den USA bleibt bestehen, bis die Entschuldigung kommt", erklärte Roger kürzlich laut Mirror. Er betonte, dass es ihm dabei nicht um Geld gehe und etwaige Schadensersatzzahlungen, die Liams Sohn Bear zugutekommen würden.

Der Fall Liam Payne bleibt weiterhin ein komplexes juristisches Thema. Während die Vorwürfe des Totschlags gegen Roger und zwei Hotelangestellte kürzlich fallen gelassen wurden, prüfen argentinische Staatsanwälte derzeit eine Berufung. Zwei weitere Männer, die Liam mutmaßlich Drogen verkauft hatten, stehen weiterhin unter Anklage und müssen bei einer Verurteilung mit hohen Haftstrafen rechnen. In den inzwischen veröffentlichten Dokumenten geht es vor allem darum, dass Roger nie als Betreuer Liams fungiert haben soll, auch wenn dieser ihn bei seinem Umgang mit Suchtproblemen unterstützte. "Es war ein 24/7-Job", behauptete Roger.

Liams Ableben im Oktober 2024 hatte weltweit für Entsetzen gesorgt. Der ehemalige One Direction-Sänger stürzte in einem Hotel in Buenos Aires von einem Balkon und kam dabei zu Tode. Währenddessen soll er unter Drogeneinfluss gestanden haben. Freunde und Angehörige erinnerten daraufhin an Liams jahrelange Kämpfe mit gesundheitlichen und persönlichen Problemen, die trotz Unterstützung seines Umfelds nie vollständig überwunden werden konnten.

Getty Images Liam Paynes Vater Geoff

TheRealSPW / MEGA Liam Payne, Musiker

