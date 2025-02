Bianca Censori steht trotz Kanye Wests Kontroversen zu ihm

Bianca Censori (30) sorgt derzeit für Schlagzeilen, da sie trotz der anhaltenden Kontroversen um ihren Mann Kanye West (47) an seiner Seite bleibt. Wie die Daily Mail berichtet, wurden die beiden zuletzt zusammen bei einer Performance von Kanye gesehen, die von einem seiner langjährigen Kreativpartner inszeniert wurde. Bianca, die diesmal vollständig verhüllt auftrat, widersprach damit jüngsten Gerüchten über eine Trennung nach dem antisemitischen Skandal des Rappers auf der Plattform X. Insider berichten jedoch, dass Bianca mit ihrer Entscheidung, bei Kanye zu bleiben, hadere, besonders da ihr Umfeld Einfluss auf sie nehme.

Während Kanye für seine kontroversen Aussagen und sein provokatives Verhalten heftig kritisiert wird, heißt es, Bianca schätze das glamouröse Leben an Kanyes Seite. Doch Quellen zufolge sei sie auch zerrissen: "Wenn sie mit Familie und Freunden spricht, will sie gehen, aber sobald sie wieder bei ihm ist, entscheidet sie sich um." Gleichzeitig habe sie ein gewisses Verständnis für die Probleme ihres Mannes, erklärte ein Insider. Kanye hat kürzlich über seine mentale Gesundheit gesprochen. In einem Interview enthüllte er, dass Bianca ihn ermutigt habe, seine angebliche bipolare Störung zu hinterfragen, was schließlich zu der neuen Diagnose Autismus geführt habe, die er selbst mit einem Vergleich zu "Rain Man" untermalte. "Autismus bringt dich wie bei 'Rain Man' dazu, dass du beispielsweise denkst: 'Oh Mann, ich werde diesen Trump-Hut tragen, weil ich Trump im Allgemeinen mag', und wenn die Leute dir dann sagen, dass du es nicht tun sollst, kannst du nur noch daran denken", erklärte der Rapper.

Die australische Designerin und der Rapper, deren Beziehung Anfang des Jahres für großes Aufsehen gesorgt hatte, verbindet nicht nur die Arbeit an gemeinsamen Filmprojekten, sondern offenbar auch eine intensive Bindung. Kanye, der in der Vergangenheit mehrfach mit extremen Aussagen polarisiert hat, schwärmte in einem Beitrag über seine "talentierte und mutige" Ehefrau. Trotz der Schwierigkeiten und öffentlichen Kritik scheint Bianca ihre Rolle in dieser Beziehung gefunden zu haben. Doch ob die komplexe Dynamik zwischen den beiden langfristig Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin sorgen die beiden vor allem mit ihren Auftritten und extravaganten Projekten weiterhin für Gesprächsstoff.

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Collage: Kanye West und Bianca Censori

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori im Januar 2025

