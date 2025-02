David Beckham verzichtete für Boss-Job 14 Wochen auf Wein

David Beckham (49) hat es wieder getan: Der ehemalige Profifußballer ist erneut das Gesicht einer großen Hugo-Boss-Kampagne. Diesmal: BOSS ONE Bodywear. Doch um für diesen Werbedeal in absoluter Bestform zu sein, musste David einige Opfer bringen, wie er jetzt gegenüber Bela Bajaria und Netflix verriet. Insgesamt habe er über 14 Wochen komplett auf Wein und andere kulinarische Genüsse verzichtet, um sich für die Unterwäscheaufnahmen in Szene setzen zu können. "Die Boss-Leute haben so nett gefragt, und ich stand zu diesem Zeitpunkt ziemlich unter Druck, also habe ich zugestimmt", erklärte der Brite, der sich zusätzlich durch ein ausgeklügeltes Trainingsprogramm mit seiner Frau Victoria (50) vorbereitete.

Die Kampagne markiert einen neuen Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen David und dem Modeunternehmen. Bereits im Januar hatte Daniel Grieder, CEO von Hugo Boss, laut Kurier erklärt, dass diese Kollektion einen bedeutenden Schritt für die Marke darstelle. Die Kollektion verkörpere Stil und Qualität, was perfekt zu Davids Esprit passe, hieß es. Mit seinem disziplinierten Training und eiserner Abstinenz bewies der 49-Jährige jetzt einmal mehr seinen Einsatz, wenn es um berufliche Projekte geht.

Seit seiner ersten Kampagne für Armani Underwear im Jahr 2007 gilt David als eines der gefragtesten männlichen Models weltweit. Die ikonischen Bilder, auf denen er in Unterwäsche posiert, machten ihn von einem Sportidol zu einem global gefeierten Modevorbild. 2012 präsentierte er seine eigene "Bodywear"-Kollektion für H&M, die in kürzester Zeit riesige Erfolge feierte und seinen Status als Trendsetter weiter festigte. Bekannte Fotografen wie Peter Lindbergh und Mario Sorrenti fingen immer wieder seine lässige Eleganz in Werbeaufnahmen ein, was ihm nachhaltig großes Ansehen in der Modebranche verschaffte.

Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und David Beckham auf Victorias Geburtstagsparty im April 2024

Instagram / davidbeckham David Beckham im November 2024

