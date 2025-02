Altes Interview: Gene Hackman sprach über Angst vor dem Tod

Gene Hackman (✝95) gehörte zu den großen Namen in Hollywood – doch nun muss die Welt Abschied von dem Schauspieler nehmen. Er und seine Frau wurden am Mittwoch leblos in ihrem Haus aufgefunden. Die Todesursache steht noch nicht fest, doch die örtliche Polizei geht nicht von Fremdeinwirkung aus. Nun taucht ein altes Interview des Schauspielers wieder auf, in dem er schon im Jahr 2004 davon sprach, Angst vor dem Tod zu haben. Grund dafür waren "Herzprobleme" und eine "schwere Angina" in den 90ern. "Ich versuche, auf mich aufzupassen. Ich habe nicht viele Ängste. Ich habe die normale Angst vor dem Sterben. Daran denken wir wohl alle, vor allem, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat", erklärte er damals gegenüber CNN.

Trotz seiner beeindruckenden Karriere lebte Gene seit den frühen 2000ern sehr zurückgezogen: Zusammen mit seiner Frau Betsy Arakawa und ihrem gemeinsamen Hund bewohnte er ein Haus in New Mexico – und genauso lange war er auch schon in keinem neuen Film mehr zu sehen. Er soll nicht viel Kontakt zur Außenwelt gesucht haben, auch nicht zu seinen drei Kindern aus erster Ehe. Die mittlerweile erwachsenen Sprösslinge des Filmhelden sollen aber auch kein besonders gutes Verhältnis zu ihrem Vater gehabt haben. Gegenüber der Irish Independent erzählte er bereits im Jahr 2000: "Ich konnte nicht immer bei ihnen sein, als sie aufwuchsen, und weil wir in Kalifornien lebten, hatten sie meinen Erfolg immer vor Augen." Dadurch sei es schwierig für ihn gewesen, am Leben seiner Kinder teilzuhaben.

Mit seiner zweiten Frau Betsy schien er dennoch sehr glücklich zu sein. Im Jahr 1984 trafen sie in einem Fitnessstudio aufeinander, in dem Betsy – eigentlich eine klassisch ausgebildete Pianistin – als Teilzeitkraft gearbeitet hatte. Wenig später zog sie in sein Haus und im Jahr 1991 heirateten sie auch schon. Weitere Kinder blieben jedoch aus. Nach seinem Rückzug aus Hollywood soll er die meiste Zeit im Garten und bei Arbeiten am Haus verbracht haben – fit hielt er sich mit dem Fahrradfahren und er begeisterte sich fürs Schreiben. Ihr gemeinsamer Hund wurde neben dem Ehepaar ebenfalls tot im Haus aufgefunden.

Getty Images Gene Hackman bei den Academy Awards, 1989

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

