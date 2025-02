Kate Cassidy plant TV-Rückkehr nach Liam Paynes Tod

Kate Cassidy, die Partnerin des verstorbenen Sängers Liam Payne (✝31), wird laut The Sun kommende Woche in der britischen TV-Show "Lorraine" zu sehen sein. Es ist ihr erstes Interview vor laufenden Kameras, seit Liam im Oktober des vergangenen Jahres auf tragische Weise ums Leben kam. Der Musiker stürzte in Argentinien von einem Hotelbalkon. Kate plant, in der Sendung über Liams mentale Probleme und die Herausforderungen, denen er sich stellte, zu sprechen. Die US-Influencerin wird damit Teil von Lorraines "March4March"-Kampagne, die Menschen dazu inspirieren soll, ihre mentale Gesundheit durch Bewegung zu stärken.

Bereits zu Beginn des Monats hatte sich Kate in einem exklusiven Interview mit der britischen Zeitung zu Wort gemeldet. Dabei sprach sie offen über die schwere Zeit nach Liams Tod und ihre gemeinsamen letzten Wochen. Sie betonte, dass Liams Tod ein tragisches Unglück gewesen sei und keine Absicht dahintersteckte. Kritiker, die ihr vorwarfen, ihn in Argentinien allein gelassen zu haben, wies sie entschieden zurück. Sie erklärte, sie sei nach Florida zurückgereist, um sich um den gemeinsamen Hund Nala zu kümmern. Sie habe nicht ahnen können, was nach ihrer Abreise geschah: "Ich hätte Liam niemals allein gelassen, wenn ich gewusst hätte, was passieren würde."

Seit Liams Tod hat Kate ihr Leben komplett umgekrempelt, das gemeinsame Haus verlassen und ist zu ihrer Familie nach New Jersey zurückgekehrt. In Interviews beschrieb sie Liam immer wieder als "einen der besten Menschen", die sie jemals getroffen habe. Trotz ihrer großen Trauer über seinen Verlust bewundert ihr Umfeld ihre Stärke und ihren Mut, nun in die Öffentlichkeit zurückzukehren, um anderen in schwierigen Lebensphasen Hoffnung zu geben.

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy mit Nala, 2024

Getty Images Liam Payne und Kate Cassidy im Januar 2023

