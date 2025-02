Kate Cassidy dankt ihren Fans nach Interview über Liams Tod

Als Liam Payne (✝31) im vergangenen Oktober verstarb, brach für seine Freundin Kate Cassidy eine Welt zusammen. In einem Interview gab die Influencerin vor wenigen Tagen einen ehrlichen Einblick in diese schwere Zeit. Nun wendet sie sich in einem TikTok-Video an ihre Fans und erklärt: "Ich wollte mich zunächst für all die netten Worte und die Unterstützung bedanken, die ich in den letzten Tagen erhalten habe." Sie ist sich sicher, dass sich ihr verstorbener Partner genauso darüber freuen würde wie sie. "Ich bin nicht die Einzige, die im Moment trauert, ich weiß, dass er so viele von euch beeinflusst hat. Er hat seine Fans wirklich geliebt", offenbart die US-Amerikanerin.

Im Gespräch mit The Sun reflektierte Kate nicht nur den Tod ihres Freundes, sondern auch ihre "märchenhafte" Beziehung: "Er war einer der besten Menschen, die ich jemals getroffen habe. All das andere war mir egal. Unsere Beziehung war voller Liebe, Lachen und Licht." Nachdem die Blondine und der Musiker im September 2022 aufeinandergetroffen waren, verabredeten sie sich zum Bowling. Das Date lief laut Kate so gut, dass das einstige One Direction-Mitglied glatt einen Flug verschob, um mehr Zeit mit ihr zu verbringen.

Liam starb am 16. Oktober 2024 in Buenos Aires, nachdem er Drogen konsumiert hatte und von einem Balkon gefallen war. Kate war wenige Tage zuvor aus Argentinien abgereist, wofür sie sich lange Zeit Vorwürfe machte. "Wenn ich gewusst hätte, was passieren würde, wäre ich niemals gegangen", gestand sie der britischen Zeitung. Sie sei damals zurück in die USA geflogen, um sich um ihre gemeinsame Hündin Nala zu kümmern.

Instagram / kateecass Kate Cassidy, Influencerin

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy mit Nala, 2024