Die Familie von Liam Payne (✝31) hält sich seit seinem tragischen Tod am 16. Oktober 2024 bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Der Sänger ist im Alter von nur 31 Jahren nach einem tödlichen Sturz vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires verstorben. Während die Angehörigen darum bemüht sind, sein Erbe zu bewahren, sorgen nun Verschwörungstheorien und ein Rechtsstreit für neue Schlagzeilen. Die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, dass im Internet absurde Gerüchte über einen angeblichen Mord oder die Inszenierung von Liams Tod kursieren. Zusätzlich sorgt der ehemalige Freund Roger Nores für Aufregung, da er gegen Liams Vater Geoff Payne eine Klage wegen Verleumdung eingereicht haben soll. Roger hatte zuvor wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung unter Verdacht gestanden, war jedoch jüngst durch ein Gericht entlastet worden.

Die Familie des verstorbenen Sängers hält trotz der Gerüchte und des öffentlichen Drucks zusammen. Mit der Unterstützung ihrer Heimatstadt Wolverhampton plant sie eine Ausstellung, um Liams Vermächtnis als Musiker zu würdigen. Ein Sprecher des Stadtrates gab laut The Sun an, dass zahlreiche Fan-Memorabilien nach der Beerdigung respektvoll archiviert worden seien und zu gegebener Zeit in einer angemessenen Form der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Laut einer Quelle wünschen sich Liams Angehörige, die positiven Aspekte seines Lebens in den Vordergrund zu stellen und sich nicht von der Kontroverse um Nores oder den wilden Theorien im Internet beeinflussen zu lassen.

Liam Payne wurde mit 14 Jahren in der Castingshow X Factor entdeckt und erlangte durch One Direction weltweite Bekanntheit. Neben seiner musikalischen Karriere engagierte er sich auch sozial: Er spendete an Wohltätigkeitsorganisationen, half in Lebensmittelbanken und setzte sich aktiv für UNICEF ein. Zwar werfen die Umstände seines Todes weiterhin Fragen auf, aber die Verschwörungstheorien, die im Internet kursieren, belasten die Hinterbliebenen zusätzlich. In Gedenken an ihren "Jungen" hofft seine Familie nun, dass auch die Fans in der Dunkelheit einen Lichtblick finden können – so wie sie.

Getty Images Gedenkstätte für Liam Payne in Wolverhampton

Instagram / roo0990 Liam Payne mit seiner Familie, Dezember 2019

