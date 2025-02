Vor 25 Jahren: Gene Hackman hatte Schulden in Millionenhöhe

Gene Hackman (✝95), seine Frau Betsy Arakawa sowie ihr Hund wurden am 26. Februar tot in ihrem Haus in New Mexiko aufgefunden. Während der Hollywoodstar zu Lebzeiten eine äußerst erfolgreiche Karriere verfolgte, war nicht alles immer rosig: Vor 25 Jahren verriet der "Heartbreakers – Achtung: Scharfe Kurven!"-Darsteller, dass er umgerechnet mehr als 6,7 Millionen Euro Schulden habe. "Ich musste mir immer das Auto meiner Tochter leihen, um zu Vorstellungsgesprächen nach Hollywood zu fahren. Ich hatte sechs, sieben Millionen Dollar Schulden. Ich hatte zu viel ausgegeben und ich hatte eine Menge Steuervergünstigungen, die nicht funktionierten", erklärte er in einem GQ-Interview im Jahr 2000.

Hintergrund der finanziellen Probleme soll auch die Trennung von seiner ersten Frau Faye Maltese gewesen sein. Demnach habe er unzählige Filmrollen angenommen, nur um sich durchzuboxen. "Ich schuldete der Regierung vier Millionen Dollar. Ich hielt mich gerade so über Wasser, nahm so ziemlich alles an, was mir angeboten wurde und versuchte, es irgendwie zu schaffen", gestand er während des früheren Interviews. Schließlich gelang Gene mit dem Sportfilm "Freiwurf" ein Mega-Erfolg.

Die Karriere des US-Schauspielers erstreckte sich über sechs Jahrzehnte, bis er am 26. Februar 2025 tot aufgefunden wurde. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Ursache, die zum Ableben von ihm und seiner Ehefrau Betsy führte, nicht bekannt. Zwar gingen Behörden von einem Gasleck aus, die Feuerwehr konnte bisher aber keine Anzeichen dafür finden. Dennoch wird der Fall laut TMZ als verdächtig eingestuft, da die zwei Leichen von Handwerkern gefunden wurden, die Haustür offenstand und einer der drei Hunde der Eheleute ebenfalls tot aufgefunden wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Anzeige Anzeige

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler

Anzeige Anzeige