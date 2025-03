Doch verknallt? AYTO-Ina und Sinan versöhnen sich wieder

Die Are You The One?-Kandidaten Sinan und Ina können sich nicht so recht entscheiden. In den vergangenen Folgen der aktuellen sechsten Staffel turtelten die beiden zunächst fleißig herum und beteuerten, ein Perfect Match zu sein. Dann folgte jedoch der große Streit und zwischen den zwei Reality-TV-Teilnehmern herrschte Eiszeit. In der neuen Doppelfolge nähern sich die beiden vorsichtig wieder einander an. "Ich habe gesehen, dass sie mir Blicke zuwirft und die Sache eigentlich aus der Welt schaffen will", schildert der 30-Jährige. Bei einer Party beginnen die beiden plötzlich leidenschaftlich miteinander zu knutschen. "Das ist bei uns echt so ein Katz-und-Maus-Spiel aktuell", seufzt Ina.

Trotz fehlender Aussprache scheint die Versöhnung geglückt: Für die beiden Turteltauben geht es schnurstracks in den Boom-Boom-Room. "Wir wollten eigentlich nur ein bisschen Zweisamkeit genießen und haben uns zurückgezogen an einen ruhigeren Ort", erzählt Ina. Bei einer Flasche Sekt gönnen sich Sinan und Ina ein romantisches Schaumbad. Schließlich landen die beiden auch gemeinsam im Bett – und verlassen die private Suite erst am nächsten Morgen. "Ich glaube, er war total hin und weg von mir", freut sich die Tätowiererin. Sinan grinst vielsagend: "So viel haben wir nicht geschlafen."

Ob nun wirklich alles vergeben und vergessen ist, bleibt wohl abzuwarten. In einer der vergangenen Episoden stieß Sinan seiner Ina nämlich mit einem unbedachten Kommentar mächtig vor den Kopf. Bei einem romantischen Date ließ er plötzlich die Katze aus dem Sack und erklärte, dass das Äußere der Bielefelderin nicht unbedingt seinen Erwartungen entspreche. "Du bist optisch gesehen eigentlich nicht mein Typ. Ich mag eher so diese ganz natürlichen Frauen und du hast halt was machen lassen", machte der Sales-Manager deutlich und stieß Ina damit sichtlich vor den Kopf.

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Ina

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Sinan

