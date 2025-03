Senna und Amira Aly legten ihren Zoff beim Promibacken bei

Senna Gammour (45) und Amira Aly (32) treten zurzeit bei Das große Promibacken an. Die Teilnahme an der Show hätte für beide sehr unangenehm werden können, da der Monrose-Star und die Moderatorin einst im Clinch lagen. Im Promiflash-Interview bei einem Pop-up-Event zur neuen Staffel der Backshow verrät die Sängerin: "Am Anfang war es zwischen Amira und mir natürlich ein bisschen angespannt – wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Ich wusste, dass sie teilnimmt, aber ein großer Pluspunkt war, dass sie mittlerweile von Oliver Pocher getrennt ist."

Die endgültige Versöhnung brachte niemand Geringerer als Promi-Bäcker Bruce Darnell (67) hervor. Der Choreograf habe die Spannung gespürt und die beiden Frauen einander neu vorgestellt. "Da dachten wir uns: 'Komm, lass uns einfach mal quatschen.' Und das haben wir gemacht. Danach war alles geklärt", schildert Senna gegenüber Promiflash. Inzwischen haben die Österreicherin und die "Hot Summer"-Interpretin ein gutes Verhältnis: "Als Amira nach Berlin kam, haben wir uns zum Dinner getroffen, und ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg. [...] Manchmal ist es einfach besser, zu sagen: 'Hey, lass uns neu anfangen.' Und genau das haben wir gemacht. Seitdem ist alles cool zwischen uns."

Einer der vielen Auslöser für Sennas Zoff mit den Pochers war das Format "Bildschirmkontrolle", in dem sich der Komiker über Influencer lustig machte. Die Popstars-Bekanntheit empfand Ollis Humor, der in einem Fall auch gegen sie gerichtet war, als Mobbing. Amira nannte die Kritik der Musikerin damals in einer Instagram-Story "etwas kindisch und unsachlich".

Joyn / Claudius Pflug Senna Gammour bei "Das große Promibacken"

ActionPress / Christopher Adolph Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

