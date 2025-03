"Wer wird Millionär?"-Kandidatin ruft Ex-Vizekanzler an

Linda Kotzur, Kandidatin bei Wer wird Millionär?, sorgte in der aktuellen Folge für eine Überraschung der besonderen Art. Bei der 16.000-Euro-Frage wusste die Hobbypilotin laut RTL nicht weiter und griff zum Telefonjoker. Am anderen Ende der Leitung: niemand Geringeres als der ehemalige Vizekanzler Philipp Rösler. Moderator Günther Jauch (68) erkannte den prominenten Unterstützer natürlich sofort und witzelte: "Wenn das ein ehemaliger Vizekanzler nicht weiß, dann haben wir eine Geschichte." Die Frage lautete, in welcher Stadt über 200.000 Bahamaer und knapp 5.000 Rheinland-Pfälzer leben – die richtige Antwort war Nassau.

Die ungewöhnliche Verbindung zwischen der Kandidatin und dem Ex-FDP-Politiker erklärte sich schnell: Die beiden kennen sich übers Fliegen. Auch Philipp selbst wurde von Günther mit Fragen gelöchert. Auf die Frage, was er mittlerweile mache, verriet der frühere Politiker, dass er in Zürich lebe, eine Beratungsfirma betreibe und die politische Szene inzwischen lieber aus der Ferne beobachte. Mit einem Lachen fügte er hinzu, dass er froh sei, nicht mehr aktiv Teil der Politik zu sein. Doch zur Enttäuschung der Kandidatin konnte ihr Philipp bei der Beantwortung der Frage nicht helfen. "Ganz selten, dass einer von der FDP, wenn er gefragt wird, erst mal nix sagt", kommentierte Günther schmunzelnd. Schließlich entschied sich Linda zum Ausstieg bei 8.000 Euro.

Philipps politische Karriere führte ihn einst an die Spitze der FDP, bevor er sich 2013 aus der Politik verabschiedete. Der gebürtige Niedersachse, der als Kind adoptiert wurde und in einfachen Verhältnissen aufwuchs, hatte lange als aufstrebender Hoffnungsträger seiner Partei gegolten. Heute genießt er ein ruhigeres Leben in der Schweiz. Obwohl Politiker solche Shows normalerweise meiden, überraschte der 52-Jährige mit seiner lockeren, humorvollen Art.

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Getty Images Philipp Rösler, Ex-FDP-Politiker

