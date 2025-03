"Schwachsinn": Bruder wettert gegen Herzogin Meghans Show

Herzogin Meghan (43) steht immer wieder in der Kritik der Öffentlichkeit. Anlässlich ihrer neuen Netflix-Show "With Love, Meghan" meldet sich erneut jemand aus ihrer Familie zu Wort: Zu Gast in der britischen TV-Sendung "TalkTV" bezeichnet ihr Halbbruder Thomas Markle Jr. (58) die achtteilige Doku-Serie als "langweilig" und "eintönig" und behauptet auch, dass Geschichten aus ihrer Kindheit, die die Ehefrau von Prinz Harry (40) dort erzählt, nicht der Wahrheit entsprechen würden. Laut ihm sei Meghan nicht etwa "mit dem Schauen von Kochsendungen aufgewachsen" und habe nicht "die ganze Zeit" selbst am Herd gestanden.

Der Halbbruder der 43-Jährigen vermittelt den Anschein, als habe Meghan in ihrer Show einige Tatsachen aus ihrer Vergangenheit verdreht. Thomas behauptet auch, dass, entgegen der Darstellung der Schauspielerin, ihre Mutter Doria Ragland schon immer "eine großartige Köchin" gewesen sei und sie als Kinder nicht etwa mit Fast Food aufgewachsen seien. "Wir waren nicht arm", erzählt er auch und fügt hinzu, dass Meghan als Kind "in vielen Restaurants in Hollywood" gegessen habe. Angesichts dessen, was seine Schwester in ihrer Sendung erzähle, "bedauere und schäme" er sich für diese.

Es könnte den Anschein erwecken, dass viele Meghan den Erfolg, den die Netflix-Produktion mit sich bringen könnte, nicht gönnen. Immerhin stärkt ihr Ehemann dem ehemaligen "Suits"-Star den Rücken: Harry gönnt der Mutter seiner beiden Kinder ganz offensichtlich das Rampenlicht. Das bestätigte auch ein Crew-Mitglied gegenüber People: "Immer wenn Harry das Set besuchte, war er superhöflich und freundlich, aber es war klar, dass er wollte, dass das Meghans Moment zum Glänzen ist."

MediaPunch Thomas Markle Jr. vor einem Promi-Boxkampf gegen Henry 'Nacho' Laun in Philadelphia, 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

