Vor Ausstrahlung: Knossis "Mission Unknown"-Sieger geleakt

Obwohl das Finale der Amazon-Show "Mission Unknown: Atlantik" erst Ende März bei Prime Video zu sehen sein wird, ist das Ergebnis offenbar schon durchgesickert. Wie Kino.de berichtet, haben aufmerksame Fans mit einem cleveren Trick herausgefunden, welches Team den Segelwettbewerb gewonnen hat. Offizielle Tracking-Daten zeigen, dass das Boot "Tam Elli", auf dem Team Orange unterwegs war, als erstes Wasserfahrzeug das Ziel Martinique erreicht hat. Damit geht der Sieg laut den geleakten Informationen an Knossi (38), Affe auf Bike, Joey Kelly (52), Marc Eggers (38) und Sophia Chiara.

Die Abenteuer-Segeltour begann im November 2024 auf den Kapverdischen Inseln und brachte die beiden Teams auf einer Strecke von mehr als 3.800 Kilometern durch den Atlantik an ihre körperlichen und mentalen Grenzen. Die Dreharbeiten erstreckten sich über insgesamt drei Wochen und wurden unter strenger Geheimhaltung durchgeführt. Doch die veröffentlichten Tracking-Daten ermöglichten Reddit-Nutzern offenbar, den Verlauf der Reise zu verfolgen und das Ergebnis vorab zu entlarven. Auf der Zielgeraden lagen die Boote wohl weniger als einen Kilometer auseinander. Ob der vermeintliche Leak sich bewahrheitet, bleibt aber bis zur letzten Folge am 28. März spannend.

Für Knossi ist der Sieg ein weiterer großer Erfolg in einer Karriere, die ihn vom Entertainer und Twitch-Streamer zu einem Publikumsliebling gemacht hat. Der Streamer hatte sich schon im Vorfeld begeistert über das Abenteuer geäußert. "Das ist das krasseste Projekt meines Lebens", schwärmte er in einem Promo-Video auf YouTube. Joey hat sich längst als Challenge-Experte einen Namen gemacht und dürfte auch auf hoher See vollen Einsatz gezeigt haben – die Influencerin Sophia Chiara, die YouTuberin Affe auf Bike und der Moderator Marc Eggers komplettierten das Team Orange.

