So aufregend war "Eltons 12" mit den Dschungelcamp-Stars

Elton (53) neuestes Projekt "Eltons 12" lief am Samstagabend zum zweiten Mal auf RTL. In dieser Ausgabe traten einstige Dschungelcamp-Teilnehmer in kniffligen Spielen gegeneinander an. In direkter Konkurrenz mit Reality-Ikonen wie Kader Loth (52), Mike Heiter (32) und Fabio Knez gelang es Prince Damien (34), den Sieg in der Spielshow zu holen. Für den Sender war der Abend auch ein Erfolg: Wie dwdl berichtet, erhielt die Sendung deutlich bessere Einschaltquoten als in Folge eins. Obendrein schauten mehr Zuschauer Eltons Show als das "Promi-Wrestling" auf ProSieben. Den Moderator könnte das besonders freuen, denn er ist auf den Konkurrenzsender nicht gerade gut zu sprechen.

Nicht nur die Quoten sprechen für das neue Format. Auf Instagram lobten viele Zuschauer die Ausgabe mit den Dschungelcampern. "Mir hat es super gefallen. Sehr kurzweilig und spannend", schwärmte eine Userin. Ein anderer Fan schreibt: "Ich fand die Show super – unterhaltsam, abwechslungsreich, einfach top! Ich hoffe, es geht bald weiter." Tatsächlich sind noch vier weitere Ausgaben von Eltons Show geplant, in denen sich Musiker, Let's Dance-Bekanntheiten, Olympioniken und Reality-Sternchen miteinander messen werden.

Neben seinen Moderationsjobs könnte sich Elton noch eine andere Rolle vorstellen. Im RTL-Interview plauderte er kürzlich aus: "Ich hätte unfassbar viel Bock, ins Dschungelcamp zu gehen!" Für seine Zeit in der australischen Wildnis müsste man ihn nicht einmal bezahlen. "Ich würde sogar umsonst in den Dschungel gehen", verriet der 53-Jährige.

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Prince Damien bei "Eltons 12"

Anzeige Anzeige

Instagram / elton_tv Elton, Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige