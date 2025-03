Kein Dschungel: Kate Cassidy ist nicht bereit für Reality-TV

Kate Cassidy hat jede Spekulation über eine bevorstehende Reality-TV-Karriere dementiert. In einem emotionalen Interview in der britischen Morgenshow "Lorraine" sprach Kate vor wenigen Tagen über ihre Trauer nach dem tragischen Verlust Liams (✝31) im Oktober des vergangenen Jahres. Dabei stellte sie klar, dass sie sich derzeit voll und ganz auf ihre eigene Heilung konzentriert und darauf, anderen zu helfen, die ebenfalls einen geliebten Menschen verloren haben. Angebote, an Reality-Shows teilzunehmen, lehnt sie kategorisch ab: "Es ist noch viel zu früh", so ihre Worte.

Das Interview war Teil der "March4March"-Kampagne der Sendung, die sich für mentale Gesundheit einsetzt und zu mehr Bewegung anregt. Für Kate hatte die Aktion eine besondere Bedeutung, da die Zahl "4", die Teil der Kampagne ist, für sie und Liam eine besondere spirituelle Verbindung darstellt – sie nennt es ihre "Engelszahl". In der Sendung sprach sie offen über ihren Heilungsprozess und beschrieb, wie sie versucht, mit kleinen Aktivitäten wie Yoga und Spaziergängen Struktur und Kraft in ihren Alltag zu bekommen. Die Teilnahme an der Kampagne sei für sie eine Möglichkeit gewesen, anderen Menschen Mut zu machen und gleichzeitig das Vermächtnis Liams zu ehren, der, wie Kate betonte, sich sehr für mentale Gesundheit eingesetzt habe.

Bereits während ihrer Beziehung zu Liam war Kate durch ihre Präsenz auf Social Media bekannt, hielt sich aber eher aus der Öffentlichkeit zurück. Nun, nach Liams Tod, stellt sie sich ihrer Trauer öffentlich, um auch anderen Betroffenen Trost zu spenden. Insider berichten, dass die britische Version von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" eine besondere Bedeutung für das Paar hatte, da sie beide große Fans der Show waren. Doch für Kate kommt eine Teilnahme aktuell nicht infrage. Stattdessen konzentriert sie sich auf ihr privates Umfeld und ihre eigene Gesundheit. Dabei wird sie von engen Freunden und ihrer Familie unterstützt, die ihr in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen.

Getty Images Kate Cassidy und Liam Payne im Januar 2023

Getty Images Kate Cassidy bei der Bestattung von Liam Payne, November 2024

