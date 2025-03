Viele TV-Angebote: Zieht Kate Cassidy ins UK-Dschungelcamp?

Kate Cassidy, die Freundin des verstorbenen Sängers Liam Payne (✝31), könnte bald in einer der größten britischen Reality-Shows zu sehen sein. Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, sei die Influencerin mit der Produktion von "I'm A Celebrity … Get Me Out of Here!", der UK-Version vom Dschungelcamp im Gespräch. Laut der Quelle habe diese Show eine ganz besondere Bedeutung für die 25-Jährige, da sie und Liam große Fans des Formats gewesen seien: "Sie haben darüber gesprochen, wie gerne sie beide in den Dschungel gehen würden. Die Teilnahme wäre ein großer Trost für sie und sie würde sich Liam nahe fühlen." Noch sei es aber noch sehr früh – ihre Teilnahme sei noch nicht entschieden.

Seit ihrem jüngsten Interview in der TV-Show "Lorraine", bei dem sie vor wenigen Tagen offen über ihre Beziehung und den Tod ihres Freundes sprach, bekomme die 25-Jährige laut dem Informanten noch mehr Anfragen für Shows, Formate und Auftritte. Für Kate sei dies eine neue Chance, sich eine Karriere außerhalb der Social-Media-Welt aufzubauen. "Liam würde ihre Medienkarriere auf jeden Fall unterstützen und stolz darauf sein, dass sie es auf eigene Faust geschafft hat", so erklärt die Quelle.

Seit Liams tragischem Tod im Oktober 2024 versucht Kate, ihr Leben neu zu ordnen und gleichzeitig mit der Trauer klarzukommen. In dem Interview bei "Lorraine" erklärte sie unter Tränen, dass es sich auch rund fünf Monate nach Liams Verlust noch immer nicht real anfühle: "Ich ertappe mich dabei, dass ich so oft im Präsens über ihn spreche. [...] Ich arbeite immer noch daran, die Tatsache zu akzeptieren, dass er nicht mehr da ist." Halt finde sie bei ihrer Familie und ihren Freunden, die sie in dieser schweren Zeit voll und ganz unterstützen würden.

