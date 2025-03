Daniela Katzenberger zeigt Kindheitsfotos mit Papa Jürgen

Daniela Katzenberger (38) hat ihre Fans mit einer ungewöhnlichen Veröffentlichung überrascht: In ihrer Instagram-Story teilte die TV-Bekanntheit ein altes Foto, das ihren Vater Jürgen Katzenberger zeigt. Auf dem Bild hält er die kleine Daniela, damals noch ein Baby, auf dem Arm und füttert sie mit einer Flasche. Die Aufnahme stammt aus der Zeit, als ihre Eltern Jürgen und Iris (57) noch zusammen waren. Dazu schrieb Daniela: "Könnte mir das stundenlang anschauen. Als die Katze noch ein Kätzchen war." Für viele Fans ist diese Aufnahme ein Novum, da die TV-Queen selten über ihren Vater spricht.

Bekannt ist nämlich, dass das Verhältnis zwischen Daniela und ihrem Vater seit Jahren angespannt ist. In ihrem Podcast "Katze & Cordalis" verriet sie einst: "Mein Vater hat uns verlassen, da war ich drei. Zu ihm habe ich auch überhaupt keinen Kontakt, bis heute nicht. Ich habe auch kein Interesse, ehrlich gesagt." Jürgen wird von Daniela offen mit schwierigen Erinnerungen assoziiert, da er in ihrer Kindheit offenbar Alkoholprobleme hatte und ihrer Mutter gegenüber sogar handgreiflich geworden sein soll.

Schon im September enthüllte Daniela, wie sehr sie darunter gelitten hat, dass Iris nach der Trennung wechselnde Lebenspartner hatte. In einer Folge ihrer Show "Daniela Katzenberger" erklärte sie: "Wir mussten die immer alle kennenlernen – nicht nur kennenlernen: Wir mussten umziehen, ich musste die Schule wechseln. Das war der Vollhorror." Da sie das Thema noch immer belastete, entschied sie sich damals, eine Familienaufstellung zu machen, also eine psychologische Methode zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Diese weckte alte Gefühle in ihr, sodass sie sogar in Tränen ausbrach und zugab: "Ich hätte gern gehabt, dass sie mal zu mir sagt: 'Daniela, ist es okay für dich? Ist es okay für dich, dass wir umziehen? Wie geht es dir dabei?'"

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein, Jürgen Katzenberger und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und ihre Tochter Daniela Katzenberger

