Gisele Bündchen zum ersten Mal nach der Geburt gesichtet

Gisele Bündchen (44) wurde zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gesehen, seit sie im Februar ihr drittes Kind zur Welt gebracht hat. Zusammen mit ihrem Partner Joaquim Valente (35) und ihrer Tochter Vivian (12) verbrachte sie einen entspannten Tag auf einem Boot in Miami. Auf den Fotos, die TMZ vorliegen, trug das Model einen eleganten Badeanzug mit Leopardenmuster und einen schwarzen Sarong. Joaquim übernahm das Steuerrad des Bootes ganz lässig ohne Hemd, während Vivian in einem pinkfarbenen Bikini die Sonne genoss. Ob das jüngste Familienmitglied an Bord war, blieb unklar. Giseles Sohn Benjamin (15) wurde ebenfalls nicht gesichtet.

Die Beziehung zwischen Gisele und Joaquim wurde im Jahr 2024 offiziell bestätigt, nachdem die beiden bereits seit Sommer 2023 romantisch miteinander verbunden waren. Der Jiu-Jitsu-Lehrer begleitete Giseles Familie schon seit 2021 – zunächst in beruflicher Funktion. Nach Giseles Scheidung von Tom Brady (47) ging alles ganz schnell: Joaquim zog mit Gisele zusammen und im Oktober desselben Jahres wurde bekannt, dass die beiden ihr erstes gemeinsames Kind erwarteten.

In ihrem Privatleben hat Gisele in den vergangenen Jahren einen enormen Wandel erlebt. Nach 13 Jahren Ehe mit dem ehemaligen NFL-Star Tom fand sie mit Joaquim nicht nur eine neue Liebe, sondern auch einen ganz anderen Beziehungsansatz, wie sie kürzlich der New York Times verriet: "Das ist das erste Mal, dass ich jemanden date, der zuerst ein Freund war." Für die Familie ihres Ex-Mannes hegt Gisele weiterhin große Zuneigung. So gilt sie nicht nur für ihre eigenen Kinder, sondern auch für Toms ältesten Sohn Jack nach wie vor als wichtige Bezugsperson.

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Anzeige Anzeige