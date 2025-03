Kourtney Kardashian ist die Lieblingstante von North West

Kourtney Kardashian (45) und North West (11) pflegen eine innige Beziehung, wie jetzt in der Reality-Show The Kardashians zu sehen ist. Kourtney, die älteste der Kardashian-Schwestern, betonte in einer Folge der Show: "North hat mich das erste Mal zur Tante gemacht. Wir haben eine wirklich besondere Beziehung." North, die älteste Tochter von Kim Kardashian (44), zeigte ihre Zuneigung, als sie Kourtney sogar in einem TikTok-Video zu ihrer "Lieblingstante" erklärte. Während die Beziehung zwischen den Kardashian-Schwestern Kim und Kourtney oft angespannt ist, scheint dies die Bindung von Kourtney zu ihrer Nichte nicht zu beeinflussen.

Die enge Verbindung zwischen Kourtney und North zeigte sich auch in schwierigen Zeiten. Während der Scheidung von Kim und Kanye West (47) soll North eine Zeit lang wütend auf ihre Mutter gewesen sein – doch das hat sich mittlerweile geändert. In einer vorherigen Folge sprechen Kim und Kourtney über die Dynamik: "North ist jetzt total verrückt nach mir", erklärt Kim, woraufhin Kourtney, bekannt für ihren trockenen Humor, antwortet: "Na, das war sie schon immer bei mir."

Kourtney, die seit der Geburt ihres Sohnes Rocky 2023 einen Gang runterschaltet, konzentriert sich nun voll und ganz auf ihre Kinder Mason, Penelope, Reign und Rocky. Durch ihren Ehemann Travis Barker (49) sind auch seine Kinder Alabama (19) und Landon Barker (21) ein fester Teil ihres Lebens. Laut Hello! gab sie zu, ihr Zuhause kaum noch zu verlassen und nur sehr selten zu arbeiten. Trotz ihres vollen Familienalltags bleibt Kourtney eine zentrale Bezugsperson für North. Dies unterstreicht einmal mehr die außergewöhnlich engen Verbindungen innerhalb des Kardashian-Clans.

MEGA Kourtney Kardashian zusammen mit ihrer Nichte North und ihrem Sohn Reign

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrer Familie, Dezember 2024

