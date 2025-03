Diese berühmten Promi-Töchter setzen auf die Erotikbranche

Diese Promi-Töchter sorgen mit ihren Karrieren in der Erotikbranche für Aufsehen: Montana Fishburne (33), Sami Sheen (21) und Mikaela Spielberg (29) haben sich bewusst für eine professionelle Laufbahn entschieden, die in ihren berühmten Familien anfänglich auf Ablehnung stieß. Montana, die Tochter von Matrix-Star Laurence Fishburne (63), begann ihre Karriere in der Pornoindustrie bereits 2010 – damals war sie 19 Jahre alt. Sami, Tochter von Charlie Sheen (59) und Denise Richards (54), eröffnete im Alter von 18 Jahren ein sehr erfolgreiches Profil auf OnlyFans. Auch Mikaela Spielberg, Adoptivtochter von Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (78), ist als Stripperin und Webcam-Girl in der Erwachsenenunterhaltung tätig. Die damals 23-Jährige, die in der Öffentlichkeit als Sorgenkind des oscarprämierten Filmemachers bekannt ist, äußerte im Interview mit The Sun im Jahr 2020 ihren Wunsch, Pornofilme zu drehen.

Montana hat sich mittlerweile aus der Hardcore-Filmbranche zurückgezogen und teilt sanftere Inhalte auf Plattformen wie Instagram. Zu ihrem Vater, der Berichten zufolge anfangs schockiert über ihren Karriereweg war, hat sich das Verhältnis seitdem offenbar verbessert, wie ein Post der beiden mit den Worten "Er glaubt an mich" zeigt. Sami hingegen setzte ihre Entscheidung zunächst gegen den Willen ihres Vaters durch. "Ich billige das nicht, aber ich kann nichts dagegen tun", sagte er damals in einem Interview. Die Tochter des Two and a Half Men-Stars ist inzwischen selbst Millionärin. "Charlie änderte seine Meinung, als Sami sich einen Mercedes kaufte und in ein Haus zog", erzählte Denise lachend im Podcast "Just B". Sie eröffnete kurzerhand selbst einen OnlyFans-Account. Mikaela betonte stets, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von ihrem Vater bestreiten möchte. Für sie sei die Erotikbranche schon immer faszinierend gewesen, wie sie in einem Interview verriet. Solange sie sicher sei, könne ihr Vater ihre Entscheidungen akzeptieren.

Jede dieser Frauen hat ihren eigenen Weg in der Erotikbranche gewählt. Was sie jedoch verbindet, ist der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit von ihren erfolgreichen Vätern und Familien. Die Berufswahl dieser prominenten Frauen wurde sowohl als Ausdruck von Selbstbestimmung wahrgenommen als auch kontrovers diskutiert. Vor allem für die Väter waren die unkonventionellen Karrieren ihrer Töchter eine Herausforderung, die sie zunächst einmal akzeptieren mussten. Dennoch scheint sich das Verhältnis innerhalb der Familien weitgehend entspannt zu haben. Besonders Montana belastete die Beziehung zu ihrem Vater mit einigen Schlagzeilen: Verhaftung wegen Prostitution, Selbsteinweisung in eine psychiatrische Klinik und Fahren unter Alkoholeinfluss forderten ihren Tribut. Sami mag zwar genauso wie ihr Vater polarisieren, bleibt jedoch frei von Drogen- und Gewaltvorwürfen.

ActionPress/FOTOS INTERNATIONAL Steven Spielberg mit Tochter Mikaela Spielberg

Nancy Ostertag/Getty Images Laurence Fishburne und seine Tochter Montana Fishburne bei der National Dream Gala 2006

