Donald Trump schenkt Enkelin Kai Trump einen Cybertruck

Donald Trump (78) hat seine Enkelin Kai Trump (17) mit einem extravaganten Geschenk überrascht: einem Tesla Cybertruck. Laut Hello Magazine enthüllte der US-Präsident die luxuriöse Überraschung am Dienstag auf dem South Lawn des Weißen Hauses, wo er gemeinsam mit dem Tesla-CEO Elon Musk (53) fünf neue Modelle der Elektrofahrzeuge präsentierte. Dabei scherzte er: "Ich habe ihn für eine ganz besondere junge Frau gekauft, Sie haben vielleicht noch nie von ihr gehört – Kai." Die Tochter seines Sohnes Donald Trump Jr. (47) und dessen frühere Ehefrau Vanessa Trump (47) sei eine leidenschaftliche Golferin, und der Cybertruck eigne sich hervorragend, um ihre Golfschläger zum Platz zu transportieren. "Sie liebt das Auto. Es ist unglaublich sicher, stark und aus rostfreiem Edelstahl", fügte er hinzu.

Kai selbst ist längst keine Unbekannte mehr. Als Tochter eines prominenten Vaters und Enkelin des Präsidenten steht sie häufig im Rampenlicht, spätestens seit Donalds Wahlsieg in den USA. Bei der Republican National Convention im Juli sprach sie offen über die enge Beziehung zu ihrem Großvater. Trotz seines vollen Terminkalenders finde er stets Zeit für sie. "Er gibt uns Süßigkeiten und Cola, wenn unsere Eltern nicht hinsehen, und will immer wissen, wie es in der Schule läuft", verriet sie lachend. Ihr gemeinsames Hobby Golf schweißt die beiden noch enger zusammen. Kai selbst sorgt mit beeindruckenden Leistungen für Aufsehen. Sie hat sich bereits für ein Golf-Programm an der Universität von Miami entschieden und kooperiert zudem mit TaylorMade Golf.

Abseits der Öffentlichkeit legt die Familie Trump großen Wert auf ihre familiären Beziehungen. Kai beschreibt Donald als "ganz normalen Opa", der regelmäßig anruft, um nach ihren Fortschritten im Golf zu fragen – selbst während ihrer Schulzeit, wenn sie ihn manchmal daran erinnern muss, dass sie gerade auf das Lernen fokussiert ist. Ihre Leidenschaft für den Golfsport teilt sie mit ihrer Familie. Dabei betont sie stets, dass ihre besonders enge Bindung zu ihrem Großvater für sie von großer Bedeutung ist.

Getty Images Kai Trump, Juli 2024

Getty Images Kai und Donald Trump Jr., Januar 2025

