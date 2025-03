Gene Hackmans Todeszeitpunkt spielt Rolle bei Millionenerbe

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa sind auf tragische Weise innerhalb kürzester Zeit verstorben: Der Schauspieler starb Mitte Februar an Herzversagen, nur sieben Tage nachdem Betsy an den Folgen einer Infektion mit dem seltenen Hantavirus verschieden war. Beide wurden am 26. Februar tot in ihrem gemeinsamen Zuhause in Santa Fe gefunden. Für Aufsehen sorgt nun jedoch die Frage, wie das 73-Millionen-Euro-Erbe des Paares geregelt wird – insbesondere, da es in New Mexico Sonderregelungen zur Vererbung bei zeitlich eng beieinanderliegenden Todesfällen gibt.

Wie ein Experte der Daily Mail erklärt, könnten die sieben Tage zwischen Betsys und Genes Tod bedeutenden Einfluss auf die Verteilung des Vermögens haben. Wäre Gene innerhalb von 120 Stunden nach Betsy verstorben, hätte ihr Tod juristisch als gleichzeitig betrachtet werden können, was Auswirkungen auf die Weitergabe ihres Anteils gehabt hätte. Betsys zeitlich früher gelegenes Dahinscheiden könnte jedoch bedeuten, dass ihr Erbe zunächst vollständig auf Gene überging. In der Folge würde es dann an die in seinem Testament genannten Erben, darunter seine drei Kinder aus erster Ehe, übertragen werden.

Gene und Betsy galten seit ihrer Hochzeit im Jahr 1991 als eng verbunden und führten über zwei Jahrzehnte lang ein zurückgezogenes Leben in New Mexico. Betsy kümmerte sich um das Anwesen und unterstützte Gene in den vergangenen Jahren während seiner fortschreitenden Alzheimer-Erkrankung. Laut dem Hello!-Magazin äußerte sich Genes Tochter Leslie Hackman zuletzt dankbar für die Fürsorge ihrer Stiefmutter: "Sie hat ihn über so viele Jahre hinweg gesund gehalten und sich liebevoll um ihn gekümmert."

Getty Images Gene Hackman, 2003

Getty Images Gene Hackman mit seiner Ehefrau Betsy (r.) und seinen Töchtern Leslie und Elizabeth