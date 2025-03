Das sind die "Let's Dance"-Tänze in der dritten Liveshow

Am Freitag schweben die Promis der diesjährigen Let's Dance-Staffel wieder übers Parkett – jetzt steht auch fest, welche Tänze die Stars und Sternchen dieses Mal zu ihrem Besten geben werden. Für gefühlvolle Momente sorgen in dieser Woche Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Maruster: Der ehemalige Profiturner und seine Mentorin tanzen einen Langsamen Walzer. Etwas flotter geht es bei Marie Mouroum und Alexandru Ionel (30) sowie Marc Eggers (38) und Renata Lusin (37) zu, die einen Wiener Walzer auf die Tanzfläche zaubern. Ben Zucker (41) und Malika Dzumaev (34) wollen mit einem feurigen Tango für pure Dramatik sorgen. Ähnlich temperamentvoll wird es bei Diego Pooth und Ekaterina Leonova (37) zugehen: Sie werden mit einem Paso Doble über das Parkett schweben.

In der vergangenen Woche konnten Taliso Engel und Patricija Ionel (30) nicht bei der Jury punkten und bildeten das Schlusslicht des Rankings. Mit einem lebhaften Cha-Cha-Cha werden der Para-Sportler und die Tänzerin hoffentlich überzeugen. SelfieSandra (25) und Zsolt Sándor Cseke (37) wagen sich in der dritten Show an eine verspielte Rumba heran. Simone Thomalla (59) und Evgeny Vinokurov (34) werden mit einem Quickstep übers Parkett fegen, Paola Maria (31) und Massimo Sinató (44) mit einem Jive. Für den gewissen 1920er-Jahre-Flair werden Christine Neubauer (62) und Valentin Lusin (38) mit einem Charleston sorgen. Jeanette Biedermann (45) und Vadim Garbuzov (37) vertanzen ihre tiefsten Emotionen im ersten Contemporary der Staffel. Leyla Lahouar (28) und Sergiu Maruster bringen in diesem Jahr den ersten Slowfox aufs Parkett.

Auch in dieser Woche muss wieder ein Promi den Traum vom Dancing Star 2025 an den Nagel hängen. Bislang mussten bereits Comedian Osan Yaran und TV-Koch Roland Trettl (53) die Tanzfläche räumen. Vor allem das Show-Aus des First Dates - Ein Tisch für zwei-Gastgebers wird einige Fans verwundert haben. Er befand sich laut Jury-Punkten nämlich im Mittelfeld, scheiterte jedoch an den Zuschaueranrufen.

RTL / Stefan Gregorowius Taliso Engel und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Roland Trettl und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2025

