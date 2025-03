Konzert-Fiasko: Sabrina Carpenter-Fans wird Zutritt verwehrt

Dramatische Szenen vor der Hydro-Arena in Glasgow: Dutzende Fans von Sabrina Carpenter (25) wurden beim Einlass zu ihrem ausverkauften Konzert abgewiesen. Grund dafür war, dass sie gefälschte Tickets erworben haben sollen, viele von ihnen über die Plattform Viagogo. Vor Ort hätten sich laut Berichten von Watson viele enttäuschte Eltern mit ihren Kindern befunden, anlässlich des großen Abends zum Teil mit aufwendigen Outfits, doch Sicherheitskräfte hätten ihnen die Plätze verweigert. "Die Tickets wurden als Betrug deklariert", erklärte eine Mutter gegenüber The Sun.

Für viele der anwesenden Kinder war der Abend eine bittere Enttäuschung. Denn die Familien hatten nicht nur viel Geld investiert, sondern waren oft auch lange angereist. "Es waren so viele Kinder, die weinend dastehen mussten – einfach grausam", sagte ein Gast gegenüber The Sun. Der Betreiber der Hydro-Arena wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass gefälschte Tickets ein wiederkehrendes Problem seien, und riet nachdrücklich, Karten nur bei offiziellen Stellen zu kaufen. Die Plattform Viagogo, die immer wieder aufgrund solcher Probleme in der Kritik steht, wurde ebenfalls um eine Stellungnahme gebeten, hat bislang jedoch nicht reagiert.

Sabrina, die mit ihrem Song "Espresso" ihren großen Durchbruch feierte, befindet sich momentan auf ihrer "Short n' Sweet"-Tour und füllt weltweit große Hallen. Die 25-jährige Sängerin, die durch ihre Schauspielrollen in diversen Disney-Serien bekannt wurde, hat sich bisher nicht zur Situation beim Glasgow-Konzert geäußert.

Getty Images Sabrina Carpenter bei den Grammys 2025

Parrish Lewis / Netflix Sabrina Carpenter bei "A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter"