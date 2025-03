Nach Kritik an Taliso: Joachim Llambi rechtfertigt sich

Joachim Llambi (60) hat bei einem Auftritt in Stefan Raabs (58) neuer RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" Klartext gesprochen, insbesondere über die Proteste rund um seine Bewertung des paralympischen Schwimmers Taliso Engel bei Let's Dance. In der vergangenen Ausgabe der Tanzshow vergab der Juror nur einen Punkt an den 22-jährigen Athleten, der unter einer starken Sehbehinderung leidet. Dies sorgte für Empörung bei den Zuschauern. Dennoch verteidigte Llambi seine Entscheidung in der Show mit Nachdruck: "Er war völlig außer Takt. Das war keine gute Leistung, und das musste auch so bewertet werden." Taliso selbst habe die Kritik akzeptiert und eingesehen, dass es ein schwacher Moment war.

Nach der strengen Bewertung sorgte nicht nur das Publikum für Aufruhr, auch Ex-Kandidat und Spitzenkoch Roland Trettl (53) meldete sich in einem Instagram-Video zu Wort. Der Profikoch nahm Taliso in Schutz und bezeichnete Llambi scharf als "idiotisch". Gleichzeitig räumte er ein, dass Llambi trotz seiner schroffen Art "Mut beweist" und am Ende doch ein "geiler Typ" sei. Derweil zeigte sich Llambi unbeeindruckt von solchen Kommentaren. Im Gespräch mit Stefan Raab schilderte er, wie seine Bewertung auf bewusste Neutralität abzielt: "Manchmal sehen Zuschauer die Dinge emotionaler, aber es geht immer um das Können auf dem Tanzparkett."

Bereits in der Vergangenheit stellte Llambi klar, dass er sich als Juror von "Let's Dance" durch Ehrlichkeit auszeichnet – selbst wenn die Kritik schmerzen mag. Die Bewertung von Taliso war dabei keine Ausnahme. Der 22-jährige Engagement-Botschafter der deutschen paralympischen Mannschaft betonte immer wieder, dass er sich keinen sogenannten Behindertenbonus wünsche und sich ein faires Urteil erhofft. Trotz seines schwachen Auftritts ist Taliso ein Publikumsfavorit, der nicht nur mit Disziplin, sondern auch mit seiner positiven Ausstrahlung beeindruckt. Llambi, dessen strenge Kommentare regelmäßig für Diskussionen sorgen, ist seit 2006 Teil der Erfolgsshow und verteidigte sich stets mit den Worten: "Ich bin hier, um ehrlich zu sein, nicht, um zu gefallen."

RTL / Stefan Gregorowius Taliso Engel und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

Collage: ActionPress, Getty Images Collage: TV-Koch Roland Trettl und Tanzprofi Joachim Llambi

