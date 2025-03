Pamela Bachs (†) Töchter bitten um Respekt in ihrem Andenken

Die Nachricht vom Tod der Schauspielerin Pamela Bach hat Freunde, Familie und Fans gleichermaßen erschüttert. Die Ex-Frau von TV-Star David Hasselhoff (72) wurde am 5. März in ihrem Zuhause tot aufgefunden. Die Untersuchung der Behörden bestätigte, dass es sich um Suizid handelte. Ihre Töchter Taylor Ann Hasselhoff (34) und Hayley Hasselhoff (32) teilten nun in einem emotionalen Statement mit, dass sie tief erschüttert von dem Vorfall und der dazugehörigen Berichterstattung seien.

Neben der Trauer um ihre geliebte Mutter müssen sich die beiden Schwestern aktuell auch gegen Gerüchte und spekulative Berichte wehren. Über ihren Sprecher hatten Taylor-Ann und Hayley bekanntgegeben, dass sie "von falschen und unfreundlichen Geschichten über ihre Mutter" zutiefst verletzt seien. "Diese Taten vertiefen unseren Schmerz und machen eine ohnehin schwere Zeit noch komplizierter", hieß es in einem Statement, das sie dem Magazin Deadline übermittelten. Sie appellierten an die Öffentlichkeit, ihre Privatsphäre während dieses schweren Verlustes zu wahren, und bedankten sich zugleich für die Unterstützung, die sie von Freunden und Fans erhalten haben.

Pamela lernte ihren späteren Ehemann David am Set der Serie "Knight Rider" kennen, die beiden heirateten 1989. Ihre Ehe, aus der die zwei gemeinsamen Töchter hervorgingen, verlief turbulent und endete 2006 mit einer Scheidung. Pamela konnte als Schauspielerin Erfolge im Fernsehen verbuchen, von ihren Auftritten in Baywatch über Gastrollen in Serien wie "Cheers" und "T.J. Hooker" bis hin zu ihrem letzten Filmauftritt 2015 in "Mansion of Blood".

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images David Hasselhoff und Pamela Bach-Hasselhoff, 2005