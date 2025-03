Das lief im Boom-Boom-Room zwischen AYTO-Ina und Sinan

In der aktuellen Staffel Are You The One? hat sich schon das eine oder andere Paar in die Privatsuite, den sogenannten Boom-Boom-Room, verirrt – so auch Ina und Sinan. Die beiden gönnten sich ein paar schöne Stunden in der Badewanne und verbrachten auch die Nacht in der Suite. Doch was genau lief unter den Decken der beiden? In einem TikTok-Video klärt Ina auf. "Wir hatten einen schönen Abend, wir haben den Sekt von Sophia Thomalla leer gesoffen", scherzt sie zunächst, macht aber deutlich: "Wir haben miteinander geknutscht, mehr ist da aber nicht passiert." Schließlich müsse es im Boom-Boom-Room nicht immer zur Sache gehen.

In der Show deutete Sinan an, es könne mehr zwischen den beiden gelaufen sein. Nachdem er die Suite am nächsten Morgen verließ, setzte er sich sichtlich gut gelaunt ins Interviewzimmer. "So viel haben wir nicht geschlafen", grinste er vielsagend. Sinan und Ina sind nicht die ersten Gäste im Boom-Boom-Room. Direkt in der ersten Folge statteten die beiden Kandidaten Joshua und Sophia der berühmt-berüchtigten Suite einen kurzen Besuch ab, einige Folgen später kehrte Sophia in Begleitung von Levin und Joanna zurück. Doch so richtig auf seine Kosten gekommen ist in diesem Jahr noch keiner.

Was nicht ist, kann noch werden – aktuell ist Halbzeit bei Staffel sechs angesagt, es bleibt also noch Zeit. Doch auch das Finale rückt langsam immer näher. Aktuell steht es um die Gewinnchancen der Kandidaten gut: Mit Nadja und Danish sowie Deisy und Dino haben sie bereits zwei Perfect Matches gefunden. Nur wenn in der finalen Matching Night jeder seinen idealen Partner gefunden hat, geht der Cast mit dem Jackpot von aktuell 230.000 Euro nach Hause.

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Ina

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Sinan

