Gene Hackmans drei Kinder wurden aus Testament gestrichen

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa sind im vergangenen Monat auf tragische Weise kurz nacheinander verstorben. Der Schauspieler hinterlässt seine drei Kinder Christopher, Elizabeth und Leslie, die er gemeinsam mit Faye Maltese hat. Doch wie TMZ berichtet, werden die Nachkömmlinge des Hollywoodstars nicht in seinem Testament berücksichtigt. Bereits im Jahr 1995 entschied der Oscar-Preisträger sich dazu, sein Vermögen einzig und allein an seine Frau Betsy zu vererben.

Auch Betsy hatte vor ihrem Tod über ihren Nachlass verfügt. Ihr Wunsch war es, dass wiederum ihr Ehemann Gene den größten Teil ihres Vermögens bekommen sollte. In dem Dokument, das dem Magazin vorliegt, taucht jedoch eine Klausel auf. Diese besagt, dass, wenn das Paar innerhalb von 90 Tagen nacheinander stirbt, das Vermögen in einen wohltätigen Treuhandfonds fließen soll. Das Geld soll "zur Erreichung von Zwecken, die der Gemeinschaft zugutekommen" verwendet werden und mit Gene und Betsys karitativen Präferenzen übereinstimmen.

Die Nachlassverwaltung des Ehepaars wird wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Denn die Ermittlungen ihrer Todesfälle sind laut The Mirror noch lange nicht abgeschlossen. Die Todesursachen der beiden sind zwar mittlerweile bekannt – Gene soll an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung verstorben sein, während Betsy den Folgen des Hantavirus erlag – trotzdem gibt es offenbar noch zahlreiche ungeklärte Fragen. Beispielsweise, ob sich Betsy vor ihrem Tod gesundheitlich schlecht fühlte, wie der zuständige Sheriff betonte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gene Hackman bei den Golden Globes 2003

Anzeige Anzeige

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003