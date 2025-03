Runder Geburtstag: Serienstar Eva Longoria wird 50 Jahre alt

Eva Longoria hat heute allen Grund zu feiern! Die Schauspielerin wird 50 Jahre alt! Geboren am 15. März 1975 in Texas, ist sie seit ihrem Durchbruch als Gabrielle Solis in der Kultserie Desperate Housewives nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. An ihrem runden Geburtstag ließ Eva ihre Fans in ihren Instagram-Storys an ihrer glamourösen Geburtstagsparty teilhaben. In kurzen Clips zeigte sie Eindrücke der Feier – und natürlich auch ihr atemberaubendes Outfit. Für diesen besonderen Anlass setzte die Schauspielerin auf pure Eleganz mit einem Hauch Extravaganz. In einem funkelnden, kaum zu übersehenden Look strahlte sie auf den Aufnahmen und bewies einmal mehr ihr Gespür für auffällige Styles.

Neben ihrer beeindruckenden Schauspielkarriere hat Eva sich in den vergangenen Jahren auch hinter der Kamera einen Namen gemacht, unter anderem als Regisseurin und Produzentin von Hits wie "Jane the Virgin". Doch auch abseits der glitzernden Welt Hollywoods engagiert sie sich – insbesondere für wohltätige Zwecke. Ihre Organisation "Eva’s Heroes" widmet sich der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen, und als Sprecherin von "Padres Contra El Cáncer" setzt sie sich für krebskranke Kinder ein. Damit steht sie exemplarisch für Stars, die ihre Berühmtheit auch für andere einsetzen.

Privat hingegen genießt Eva ein ruhiges Leben fernab von Hollywoods Glanz und Blitzlichtgewitter. Mit ihrem Ehemann José, mit dem sie seit 2016 verheiratet ist, und ihrem Sohn Santiago scheint sie in Spanien und Mexiko ihr Glück gefunden zu haben. Den Schritt, die USA vor einigen Jahren zu verlassen, scheint Eva bis heute nicht bereut zu haben. Eine Quelle verriet gegenüber Page Six, dass der Umzug nach Mexiko und Spanien ein lang gehegter Traum war, den sie einfach in die Tat umgesetzt hat. Die Texanerin scheint endlich da angekommen zu sein, wo sie schon immer sein wollte und wirkt dabei glücklicher denn je. "Es ist ein neues Kapitel", sagte sie einmal in einem Interview mit Marie Claire. Und das scheint sie in vollen Zügen zu genießen.

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

Getty Images Eva Longoria, Jose Baston und Sohn Santiago im Mai 2019

