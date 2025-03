Sandra Sicora wehrt sich rechtlich gegen Vorwürfe von Gigi

Sandra Sicora (32) leitet rechtliche Schritte gegen Luigi Birofio (25) ein. In privaten Chatnachrichten hatte der TV-Casanova behauptet, dass Sandra ihn in der TV-Show #CoupleChallenge erst "abgefüllt" und dann zu sexuellen Handlungen gezwungen habe. Die schweren Vorwürfe des TV-Casanovas waren zu viel für die Influencerin. "Ich habe alles meinem Anwalt weitergeleitet", äußerte sich Sandra gegenüber Bild und betont fassungslos: "Ich habe Gigi weder abgefüllt noch vergewaltigt! Wie kann man so etwas öffentlich vorlesen? Das geht einfach zu weit!"

Doch was steckt dahinter? Die Reality-TV-Bekanntheit und der TV-Casanova hatten ein heißes Techtelmechtel in der TV-Show "#CoupleChallenge". Auch Tommy Pedroni (29), der Ex-Freund von Sandra und Kumpel von Gigi, nahm mit seiner jetzigen Freundin Paulina Ljubas (28) an dem Format teil. Die Show arbeitet das Paar in seinem YouTube-Format "La Vie En Drama" auf und sprach auch über die Liebelei von Sandra und Gigi. Paulina las dabei eine pikante Nachricht von Gigi an ihren Freund Tommy vor, in der der Italiener die brisanten Vorwürfe aufstellte. Mittlerweile rudert Gigi jedoch zurück und betont gegenüber dem Blatt: "Es war ein gegenseitiges Wollen! Wir hatten beide Bock aufeinander." Die Kölnerin habe ihn nicht zu Handlungen gezwungen.

Von seinem Freund Tommy fühlt sich der Dschungelcamp-Star aber verraten. In einem Video schimpft er: "Was hat deine Freundin in unserem Chat zu suchen?! Von meiner Seite ist das Vertrauen weg." Auch Sandra zeigt sich enttäuscht – sowohl von ihrem Ex-Freund als auch von ihrem Ex-Flirt. "Wir [Gigi und sie, Anm. d. Red.] hatten immer eine schöne Zeit, und ich war für ihn da. Jetzt zu erfahren, wie er über mich schreibt, ist erschreckend – und dass mein Ex-Freund das zulässt, irgendwie auch. Auch wenn es als Spaß gemeint war, finde ich, dass man über so ein sensibles Thema keine Witze macht", klagt sie gegenüber Bild.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

RTL Gigi Birofio im Allstars-Dschungelcamp, 2024

