Teddi Mellencamp ignorierte sechs Monate starke Symptome

Reality-TV-Sternchen Teddi Mellencamp (43) offenbarte in dem Podcast "Two Ts in a Pod", dass sie über Monate hinweg schwere Symptome wie unerträgliche Kopfschmerzen, Gedächtnisprobleme und Sehstörungen ignorierte, bevor sie ihre Krebsdiagnose erhielt. Unter Tränen erzählte Teddi, wie sie ihren mittlerweile getrennt lebenden Ehemann Edwin Arroyave (47) um Hilfe bat, als sie ihm sagte: "Ich brauche dich jetzt, bring mich sofort ins Krankenhaus. Ich glaube, ich sterbe. Ich kann nicht sehen, ich kann nicht laufen, ich kann nicht einmal aus dem Bett aufstehen." Im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte mehrere Hirntumore, von denen schließlich vier in einer Notoperation entfernt wurden.

Doch die erschütternden Nachrichten hörten damit nicht auf: Weitere Tumore in Teddis Gehirn und in ihren Lungen konnten aufgrund von Risiken nicht entfernt werden. Teddi erzählte im Podcast, wie überfordert sie war, die Situation zu verstehen, und wie sehr ihr ihr Vater – Sänger John Mellencamp (73) – zur Seite stand. Auch Edwin unterstützte sie nach Kräften. Über die herausfordernde Zeit im Krankenhaus sagte Teddi: "Ich weiß, dass ich alles immer ziemlich gut und pfirsichfarben wirken lasse, aber es waren schlechte 17 Tage für alle in meinem Leben." Teddi bedauere rückblickend, nicht früher einen Arzt aufgesucht zu haben: "Ich wünschte mir, ich hätte das alles ernster genommen, als die Symptome zum ersten Mal auftraten."

Bereits seit 2022 kämpft Teddi gegen ein metastasiertes Melanom und hält ihre Fans über die sozialen Medien regelmäßig auf dem Laufenden. Aktuell unterzieht sie sich einer Immuntherapie und bereitet sich auf Bestrahlungen vor, um die verbleibenden Tumore zu bekämpfen. Auf Social Media teilte sie kürzlich ein Update: "Die Ärzte sind zuversichtlich, dass die Immuntherapie und Bestrahlung helfen werden."

Instagram / edwinarroyaveofficial Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, Februar 2025

Getty Images John Mellencamp, Sänger