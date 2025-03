Drittes Perfect Match dabei? Diese AYTO-Paare haben ein Date

Die Are You The One?-Singles kommen der zehnten und somit letzten Matching Night immer näher. Bis dahin müssen alle zehn Perfect Matches gefunden sein, um die Show mit einem Sieg zu verlassen – bisher, Stand Folge 14, gibt es gerade einmal zwei gefundene Paare. Doch die Chance auf ein weiteres ist hoch. Nachdem sich Tano und Anna sowie Kaan und Sophia beim Spiel "Ballzverhalten" ein Date gesichert haben, ging es auf diesem rund. Zuerst durften sich die vier Singles durch eine Reihe an thailändischen Spezialitäten probieren. Neben saftigen Früchten und Smoothies gab es Spinnen, Maden und Skorpione zu kosten.

Anschließend genossen die Paare noch etwas Zweisamkeit. Während Tano und Anna noch einige Unterschiede bezüglich ihrer Vorstellungen zu einer Beziehung feststellten, lief es bei Kaan und Sophia wie am Schnürchen. "Das Gefühl zu Sophia ist, würde ich sagen, schon sehr schön. So schön, dass ich denken könnte, es könnte mein Perfect Match sein", erklärte der 29-Jährige, fügte jedoch hinzu, dass es noch andere Damen in der Villa gebe, bei denen er so denke. "Es hat einfach von jetzt auf gleich gevibet und das hatte ich bei keinem sonst", schien auch Sophia nahezu überzeugt, dass die zwei ein Perfect Match sein könnten. Und davon scheint auch der Großteil der restlichen Gruppe überzeugt: Die übrigen Singles wählten die Abbuchungsmanagerin und Kaan in die Matchbox. Ob die "Are You The One?"-Kandidaten beim nächsten Mal wieder Glück haben und ihr drittes Perfect Match finden, bleibt bis kommenden Dienstag und Folge 15 abzuwarten.

Ihr drittes Match hätten sie eigentlich schon finden können. In Folge 13 standen Tano und Nachrückerin Tori in der Matchbox – die zwei sind sich schon fast von Anfang an sicher, ein Match zu sein, doch ob das der Wahrheit entspricht, wird die Gruppe bis zum Finale nicht mehr herausfinden. Die zwei haben ein fettes Angebot bekommen: Tano und Tori haben ihre Entscheidung für jeweils 20.000 Euro aus dem Jackpot, also insgesamt 40.000 Euro, an Moderatorin Sophia Thomalla (35) verkauft. Die Singles sind damit um je 20.000 Euro reicher – egal, wie das Spiel ausgeht – die Gruppe kämpft dafür aber nur noch um einen Gesamtwert von 190.000 Euro und hat zudem eine Erkenntnis weniger.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanoitaa21 Tano, "Are You The One?"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiakowski Sophia, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige