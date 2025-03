Fans verwundert: So normal ist Natascha Ochsenknechts Leben

Obwohl Natascha Ochsenknecht (60) aus der deutschen TV-Landschaft wohl nicht mehr wegzudenken ist, hat die Ex von Uwe Ochsenknecht (69) ein ganz normales Leben. Wie normal ihr Alltag aussieht, demonstrierte sie gerade erst in einem humorvollen Clip auf Instagram, in dem sie von einer kuriosen Fan-Begegnung berichtete. "Ich lade gerade meine Pfandflaschen in mein Auto, da spricht mich eine Frau an: 'Hallo Frau Ochsenknecht. Wie, Sie bringen Ihre Pfandflaschen weg?'", erzählte Natascha und schwenkte dabei mit der Kamera auf zwei prall gefüllte Tüten voller Pfandgut. Dann berichtete Natascha von ihrer schlagfertigen Antwort an die fremde Dame: "Ich hab' die angeguckt und gesagt: 'Ja, stellen Sie sich vor. Was soll ich denn damit sonst machen? Ein Haus bauen?'"

Die Frau konnte es wohl immer noch nicht recht glauben, also legte Natascha nach: "Ich habe die Flaschen gekauft, als sie voll waren, und natürlich gebe ich sie zurück, wenn sie leer sind." Mit dieser Anekdote möchte die Reality-TV-Bekanntheit ein für allemal mit falschen Vorstellungen über ihr Privatleben aufräumen. "Um eins klarzustellen: Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich gehe sogar zur Toilette. Man mag's kaum glauben", machte sie ihre Botschaft mit einem Augenzwinkern klar. Um noch weitere Missverständnisse vorwegzunehmen, erklärte die dreifache Mama außerdem, selbst ihre Wohnung zu putzen, zu kochen, zu waschen und sich sogar eigenständig die Haare zu färben.

Seit Jahren gehört Natascha Ochsenknecht zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Promi-Szene. Die dreifache Mutter, die mit ihrem unverwechselbaren Humor oft für Schlagzeilen sorgt, nimmt sich selbst dabei selten zu ernst. Auch in ihrer Rolle als Mutter bleibt Natascha stets bodenständig und schätzt die kleinen Dinge, wie den unbegrenzten Zusammenhalt in der Familie. Solche Anekdoten, wie die mit den Pfandflaschen, zeigen erneut, dass Natascha bewusst keine Grenze zwischen ihrem Promi-Leben und dem Alltag zieht – und genau dafür lieben sie ihre Fans.

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Mai 2023

Instagram / nataschaochsenknecht Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht 2020

