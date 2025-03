In "Let's Dance"-Show vier: Das sind die Dance-Battle-Teams

Die diesjährige Staffel der beliebten Tanzshow Let's Dance ist in vollem Gange. Am Freitagabend läuft bereits die vierte Folge – doch langweilig wird es nicht. Denn wie RTL verkündet, wird es in Show vier zum berühmt-berüchtigten Dance Battle kommen. "Unsere Stars treten in zwei Teams gegeneinander an und kämpfen auf dem Parkett um den Sieg", heißt es in der Bekanntgabe auf Instagram.

Auch die Teams stehen bereits fest. Fürs Team Ananas fegen Sängerin Jeanette Biedermann (45), Stuntfrau Marie Mouroum und der Turner Fabian Hambüchen (37) übers Parkett. Unterstützung erhalten sie vom Webstar Marc Eggers (38) und der Schauspielerin Simone Thomalla (59). Doch die Konkurrenz schläft nicht. ARD-Star Christine Neubauer (62), Promispross Diego Pooth und Schwimmer Taliso Engel wollen als Team Flamingo überzeugen. Sie können auf tatkräftige Unterstützung von dem Schlagersänger Ben Zucker (41) und der Influencerin SelfieSandra (25) zählen.

Aufmerksame Fans der Show müssten nun bemerkt haben, dass eine Kandidatin fehlt. Die Influencerin Paola Maria war vergangene Woche aufgrund von gesundheitlichen Problemen ausgefallen. Deshalb nahm sie auch nicht am Fotoshooting für die Dance Battles teil und tauchte so nicht im Beitrag der Ankündigung auf. Doch unter dem Post auf der Social-Media-Plattform gibt der Sender Entwarnung: "Paola wird natürlich auch dabei sein und im Team Ananas tanzen."

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Paola Maria, "Let's Dance"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Anzeige