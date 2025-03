Diese "Let's Dance"-Stars räumen beim Dance-Battle ab

In Folge vier von Let's Dance geht es heiß her – besonders wegen des sommerlichen Themas des Abends. Doch auch das berühmt-berüchtigte Dance-Battle bringt die Stars ganz schön ins Schwitzen. In zwei Teams treten die Kandidaten gegeneinander an: Team Flamingo gegen Team Ananas. Dabei sticht ein Team heraus und kann das Dance-Battle für sich entscheiden. Team Ananas mit Fabian Hambüchen (37), Jeanette Biedermann (45), Simone Thomalla (59), Marie Mouroum, Marc Eggers (38), Paola Maria (31) sahnt komplett ab und überzeugt die Jury einstimmig.

Doch auch Team Flamingo mit Christine Neubauer (62), Diego Pooth, Taliso Engel, Ben Zucker (41), selfiesandra hat sich gut geschlagen. Anstatt der zehn auf ihre ertanzten Punkte bekommen sie allerdings nur acht obendrauf. Dabei punkteten sie vor allem, weil sie die Jury und das Publikum auf charmante Art gut unterhalten hatten. Juror Jorge González (57) weiß allerdings gar nicht so richtig, was er sagen soll, er kann nur ungläubig lachen. Die Performance hat ihn ein wenig aus der Bahn geworfen. Motsi Mabuse (43) nennt die Tanzeinlagen neckisch "leichte Unfälle", scheint aber äußerst amüsiert von den Kandidaten.

Mit den Extrapunkten mischt sich das Endergebnis noch mal richtig durch. Ben und Sandra, die beide vorher nur 16 Punkte hatten und die letzten auf der Liste waren, bleiben jedoch auf dem letzten Platz. Nach dem Dance-Battle belegen Fabian und seine Partnerin Anastasia Maruster die Spitze mit stolzen 38 Punkten. Sie haben einen Charleston getanzt und sahnten damit zehn Punkte von Joachim ab – als einzige Kandidaten des gesamten Abends.

RTL / Stefan Gregorowius Ben Zucker und Malika Dzumaev bei "Let's Dance", 2025

RTL / Stefan Gregorowius Selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance", 2025

