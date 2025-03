Arzt hinterfragt Todeszeitpunkt von Gene Hackmans Frau Betsy

Gene Hackman (✝95) und Betsy Arakawa wurden am 26. Februar tot in ihrem Anwesen in Santa Fe aufgefunden. Berichten zufolge verstarben der Schauspieler und seine Frau schon einige Tage zuvor: Betsy soll am 11. Februar den Folgen des Hantavirus-Pulmonalsyndroms erlegen sein, während Gene am 17. Februar starb. Wie Daily Mail berichtet, zweifelt ein Arzt den Todestag der Pianistin an. "Frau Hackman ist nicht am 11. Februar gestorben, denn sie rief meine Klinik am 12. Februar an", behauptet Dr. Josiah Child. Demnach habe sie einen Termin für den Nachmittag vereinbart, sei allerdings nicht erschienen.

Darüber hinaus wundert sich der Mediziner, dass Betsy vor ihrem Ableben Symptome des Hantavirus, das durch das Einatmen von Ratten- oder Mäusekot übertragen wird, gehabt haben soll. Es habe während des Telefonats keinerlei Anzeichen gegeben und auch der vereinbarte Termin habe damit nicht in Zusammenhang gestanden. "Ich bin kein Hantavirus-Experte, aber die meisten Patienten mit dieser Diagnose sterben im Krankenhaus. Es ist überraschend, dass Frau Hackman am 10. Februar und dann wieder am 12. Februar mit meinem Büro telefonierte und keine Anzeichen von Atemnot zeigte", erklärt Dr. Child.

Mit seiner Meinung steht der Doktor nicht allein da. Es gibt noch einen weiteren Arzt, der Betsys Todesursache gegenüber skeptisch ist. "Atemversagen tritt nicht plötzlich auf – es ist etwas, das sich über mehrere Tage verschlechtert. Die meisten Menschen werden in die Notaufnahme eingeliefert, weil sie Atemprobleme haben", betont dieser und fügt hinzu: "Es ist äußerst selten, dass eine scheinbar gesunde 65-Jährige daran stirbt. Tatsächlich hat noch niemand davon gehört." Die Ergebnisse der Autopsie, die das Hantavirus-Pulmonalsyndrom als Sterbegrund nannten, wurden Anfang des Monats durch unter anderem The Sun öffentlich und belegten außerdem, dass der "Das Urteil"-Star an den Folgen einer hypertensiven und atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung verstarb.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler